Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçmek için Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, oda, vakıf, dernek, sendika, siyasi partilerin gençlik temsilcileri, okul temsilcileri ve gençlik meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalarını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Anadolu’yu Anayurt yapan kadim topraklar üzerinde yaşadığımızı ifade ederek, tarihin her sahnesinde gençlerin çok önemli yerlerde ve görevlerde olduğunu söyledi.

Gençlere yürekten inandığını söyleyene Artan, “Mehmet Akif Ersoy’un, Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek” sözlerine atıfta bulundu.

Artan “ Ben karşımda bu gençlik tablosunu görüyorum. Bu kapsamda da gençlerin kendileri için ve yaşadıkları kent için yapacakları tüm çalışmalarda Kent Konseyi olarak bütün imkânları sunacağız” dedi.

Konuşmaların ardından divan heyeti oluşturuldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Belediyeler Kanunu 76. maddesi gereğince kurulan Kent Konseylerinin bünyesinde oluşturulan Gençlik Meclisinin oluşturulmasının ve Malatya'da gençleri temsil etmesinin önemli olduğunu belirterek bugün yapılacak olan seçimi de bu amaçla icra ettiklerini belirtti.

Yürütme Kurulunda görev alacak olanların kendilerini Genel Kurula tanıtmasının ardından Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulunun belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçimlerin neticesinde Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından oybirliği ile seçildi.

Programın dilek ve temenniler kısmında söz alan gençlik meclisi üyeleri, yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek gençlik meclisi yürütme kurulu ekibine teşekkür ettiler.

SN AD SOYAD UNVAN Muhammed Furkan Utku Gençlik Meclisi Başkanı Muhammed Talha Türkmenoğlu Yürütme Kurulu Üyesi Oğuzhan Özkaya Yürütme Kurulu Üyesi Osman Can Gündoğdu Yürütme Kurulu Üyesi Mukaddes Özdemir Yürütme Kurulu Üyesi Tuğçe Sucu Yürütme Kurulu Üyesi Senanur Bulundu Yürütme Kurulu Üyesi Harun Atasoy Yürütme Kurulu Üyesi Nihan Özbay Yürütme Kurulu Üyesi Hamza Özer Yürütme Kurulu Üyesi Fatma Çala Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Sevim Yürütme Kurulu Üyesi Miraç Ali Taş Yürütme Kurulu Üyesi YEDEK LİSTE Nevruz Gökçe Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Ege Kamil Yürütme Kurulu Yedek Üyesi M. Eyüp İslam Yaşa Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Yusuf Gündüz Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)