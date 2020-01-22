Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2020 Çarşamba 11:03

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni başkanını ve yürütme kurulunu seçmek için Gençlik Meclisi Olağan Genel Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi.

Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yeni Başkanını Seçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, oda, vakıf, dernek, sendika, siyasi partilerin gençlik temsilcileri, okul temsilcileri ve gençlik meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşmalarını yapan Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Anadolu’yu Anayurt yapan kadim topraklar üzerinde yaşadığımızı ifade ederek, tarihin her sahnesinde gençlerin çok önemli yerlerde ve görevlerde olduğunu söyledi.

Gençlere yürekten inandığını söyleyene Artan, “Mehmet Akif Ersoy’un, Asımın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek” sözlerine atıfta bulundu.

Artan “ Ben karşımda bu gençlik tablosunu görüyorum. Bu kapsamda da gençlerin kendileri için ve yaşadıkları kent için yapacakları tüm çalışmalarda Kent Konseyi olarak bütün imkânları sunacağız” dedi.

Konuşmaların ardından divan heyeti oluşturuldu. Genel Kurulun Divan Başkanlığını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Belediyeler Kanunu 76. maddesi gereğince kurulan Kent Konseylerinin bünyesinde oluşturulan Gençlik Meclisinin oluşturulmasının ve Malatya'da gençleri temsil etmesinin önemli olduğunu belirterek bugün yapılacak olan seçimi de bu amaçla icra ettiklerini belirtti.

Yürütme Kurulunda görev alacak olanların kendilerini Genel Kurula tanıtmasının ardından Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulunun belirlenmesi için seçim yapıldı. Yapılan seçimlerin neticesinde Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu Genel Kurul tarafından oybirliği ile seçildi.

Programın dilek ve temenniler kısmında söz alan gençlik meclisi üyeleri, yapılan çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek gençlik meclisi yürütme kurulu ekibine teşekkür ettiler.

SN

AD SOYAD

UNVAN

Muhammed Furkan Utku

Gençlik Meclisi Başkanı

Muhammed Talha Türkmenoğlu

Yürütme Kurulu Üyesi

Oğuzhan Özkaya

Yürütme Kurulu Üyesi

Osman Can Gündoğdu

Yürütme Kurulu Üyesi

Mukaddes Özdemir

Yürütme Kurulu Üyesi

Tuğçe Sucu

Yürütme Kurulu Üyesi

Senanur Bulundu

Yürütme Kurulu Üyesi

Harun Atasoy

Yürütme Kurulu Üyesi

Nihan Özbay

Yürütme Kurulu Üyesi

Hamza Özer

Yürütme Kurulu Üyesi

Fatma Çala

Yürütme Kurulu Üyesi

Mehmet Sevim

Yürütme Kurulu Üyesi

Miraç Ali Taş

Yürütme Kurulu Üyesi

YEDEK LİSTE

Nevruz Gökçe

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Ege Kamil

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

M. Eyüp İslam Yaşa

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Yusuf Gündüz

Yürütme Kurulu Yedek Üyesi



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalık’tan esnaf ziyareti Çalık’tan esnaf ziyareti
Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi Kazandıracak Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz” Başkan Gürkan, “Yeni Bir Kongre Ve Fuar Merkezi...
Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi Yatırımlarını İnceledi Vali Baruş Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi...
Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz Bir Tesis Olarak Bölgeye Hitap Ediyor Vali Baruş, Sosyal Yaşam Merkezi Çok Nezih Ve Temiz...
Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi Başkan Gürkan MAŞTİ Esnafı İle Bir Araya Geldi
2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi 2019 Yılı Teknik Destek Programında 44 Proje Desteklendi
Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti Başkan Gürkan, Fırat Mahallesini Ziyaret Etti
Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade Etmeyiz Fendoğlu, Malatya Zararına Olan Kararlara Asla Müsaade...
Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim Edildi Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Törenle Takdim...
Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü Tamamlandı Sivas Bağlantı Yolunun 2.5 Kilometrelik Bölümü...
100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla Buluşturduk 100 Adet Fidanı Toprak Dede’yle Aynı Gün Toprakla...
Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Ediyor” Başkan Gürkan, “Yatırımlarımız Hız Kesmeden...
MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor MASKİ Genel Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız...
Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet ve Şükranla Yâd Ediyoruz” Başkan Gürkan, “Şehit ve Gazilerimizi Minnet...
Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır” Fendoğlu, “Hal Binasının Üstü Kapatılmalıdır”
Yukarı Çık
banner687
banner691

Çalık’tan esnaf ziyareti
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kasap Pazarı’nı ziyaret ederek, esnaflarla bir...

Haberi Oku