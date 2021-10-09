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09 Ekim 2021 Cumartesi 18:36

Kernek Meydanı Çalışmalarında Sona Doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte Ker…

Kernek Meydanı Çalışmalarında Sona Doğru
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Kernek Meydanı Çalışmalarında Sona Doğru

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte Kernek Meydanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde 29 Ekim 2021 tarihinde açılması planlanan Kernek Meydanı’nda yapılan son çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kernek Meydanı’nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına kadar vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmekteler. Herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde ekiplerimiz Kernek Meydanı’nı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına yetiştirmenin gayreti içerisindeler” dedi.  

Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Kernek Meydanı’nda sürdürdüğümüz yenileme çalışmaları kapsamında; düzenleme alanı içerisinde kalan 20 bağımsız konutu kamulaştırarak, mevcut alana dahil edip Kernek Meydanının alanını daha da genişlettik. Yaptığımız çalışmaların sonucunda vatandaşlarımız daha yeşil bir alanda ve suyla mütenasip bir ortamda dinlenme imkanına kavuşmuş olacaklar” şeklinde konuştu.

 

 

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