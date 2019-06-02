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02 Haziran 2019 Pazar 16:25

Keskin, “Bayram sevinci acılara dönüşmemeli”

TESK Yönetim Kurul Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, bayram tatili nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların trafik kurallarına uymalarını isteyerek, “Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için herkes trafik kurallarına uymalı ve trafik kültürü gereği karşısındaki sürücülere de saygılı olmalı.” dedi.

Keskin, 'Bayram sevinci acılara dönüşmemeli”
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan Keskin,  “Hiçbir şey, insan hayatından daha önemli değildir. Tüm sürücülerimizden ve vatandaşlarımızdan bayramın manevi dünyasına yakışacak bir şekilde,  trafikte dikkatli, saygılı ve kurallara uymalarını bekliyoruz.  Sürücülerimiz kesinlikle aşırı hızdan uzak durmalı ve kurallara gerektiği gibi uymalıdır. Bayramın sevinci ve mutluluğu acılara dönüşmemeli.  Herkes karşısındakinden değil, önce kendisinden beklenen ve olması gereken harekette bulunmalı, önce kendi sorumluluğunu yerine getirmeli. Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için herkes trafik kurallarına uymalı ve trafik kültürü gereği karşısındaki sürücülere de mutlaka saygılı olmalı” ifadelerini kaydetti.

Trafik kural ve işaretlerine uyulmasının birinci öncelik olduğunu belirten Keskin,  bayramların, acıların ve yasların yaşandığı değil, sevinçlerin paylaşıldığı günler olduğunu da hatırlatarak, “Şoför esnafımızın, esnaf ve sanatkar camiamızın, milletimizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor,  hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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