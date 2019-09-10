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10 Eylül 2019 Salı 00:20

Keskin, “Cumhurbaşkanımıza sorun ve beklenti dosyamızı sunduk”

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB)Başkanı Şevket Keskin, 8 Eylül Pazar günü Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a esnaf ve sanatkarın sorun ve beklentilerini içeren dosyayı sunduklarını bildirdi.

Keskin, 'Cumhurbaşkanımıza sorun ve beklenti dosyamızı sunduk”
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Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Esnaf ve sanatkâr camiası sahip olduğu ahilik geleneği ile yıkıcı değil, hep yapıcı olmuştur, yapıcı olmaya da devam etmektedir.  Esnaf camiamızın ve Malatya’mızın sorunlarına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman sahip çıkmıştır, esnaf ve sanatkâra kucak açmıştır,  dertlerine derman olmuştur.  Bizlerde bunu bildiğimiz için çözülemeyen veya yaşanılan sürece göre ortaya çıkan tüm sorunlarımızı her zaman Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Esnaf camiası olarak dile getirdiğimiz sorunlara ilişkin çözümlerin hayata geçirilmesi için gereken çalışmaların yapılması konusunda Cumhurbaşkanımızın yardımcı olacağınıza inanıyoruz.” dedi.

Malatya ESOB Başkanı Keskin, sundukları dosya içeriğinde Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde inşaatı süren Onkoloji Hastanesindeki çalışmaların hızlandırılması, Kuzey Çevreyolu projesinin hızlandırılması, resmi kurumların kuru kayısı alımı yapmasını ilettiklerini kaydederken, esnaf camiasının beklentileri olarak ise ÖTVsiz araç yenileme ile ilgili kanununda esnafta aranan şartların güncellenerek sürenin uzatılmasını, Bağ-Kur primlerinin düşürülmesini, Esnafların emeklilik için prim gün sayısının 7 bin 200’e indirilmesini, Emeklilik yaşı gelen ancak 2000'den önce Bağ-Kur kaydı olmayan esnafa vergi ve oda kaydı dikkate alınarak son kez geriye dönük borçlanma hakkı verilmesini, Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ve vergi levhası bulunan esnaf ve sanatkârlardan ya Motorlu Taşıt Vergisi alınmamasını ya da Motorlu Taşıt Vergisi oranının düşürülmesini, K1 yetki Belgesi olan esnaflar için verilen ve  5 yıl kullanım haklarının satış tarihindeki  kalan sürelerini 3. şahıslara devir ve satış hakkının bireysel çalışan esnafa verilmesini, Esnaf ve sanatkarın işyerine ait elektrik ve su faturalarındaki kullanım bedeli dışındaki ücretlerin alınmamasını, ve  Akaryakıt ücretlerinde indirim yapılmasını içeren konu başlıklı talep ve önerilerde bulunduklarını kaydetti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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