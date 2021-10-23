Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Piyasada bir kontrolsüzlük ve denetimsizlik var. Esnafımız şuanda sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor” dedi.

-Yangın çıkan işyerine geçmiş olsun ziyareti

Keskin, beraberinde Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Aziz Hamamcı ve Necdet Özyalın ile birlikte Akpınar Caddesi üzerinde işyeri yanan esnafı ve cadde üzerindeki esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keskin, “Sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangını bir esnafımız erken fark edince kısa sürede müdahale edilmiş. Eğer gece meydana gelseydi, Akpınar Caddesi üzerindeki tüm işyerlerimiz zarar görürdü. İşyeri güvenliği önlemlerine dikkat edelim” dedi.

-Tek tek işyerlerinde ziyaret etti

Esnafları tek tek işyerlerine girerek ziyaret edip, sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen Şevket Keskin’e esnaflar sürekli artan fiyatlardan dolayı yaşadıkları sıkıntılarını dile getirdiler.

Fırıncı ve kadayıfçı esnafı ise artan un fiyatlarından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirirken, lokantacı esnaf artan yağ ve temel gıda maddeleri fiyat artışlarından yakındılar. Hırdavatçı esnafı ise artan fiyatlara bir örnek göstererek, “Toptancı 75 TL’ye getirdiği kabloyu bize bir hafta sonra 120 TL’den verdi.” dedi.

Keskin, “Esnafımız şu anda satmış olduğu bir ürünü, 1 hafta sonra aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Piyasada kontrol yoktur, piyasa başı boş bırakılmış durumda. Esnafın nefesi kesiliyor. Esnafımız bir ürünü sattığı fiyata tekrar alamıyor. Sürekli söylüyorum, bugünde tekrar ediyorum; bu yetkililer ne yapıyor? Çıkıp bir kontrol etsinler. Bir torba unun fiyatı 220-230 TL olmuş. En temel tüketim maddemiz ekmek, ama fırıncı ne yapacak? Şekerin fiyatı büyük oranda artmış.” Şeklinde konuştu.

Keskin, “Milletvekilleri kapıda selam verip geçmesin, içeri girip esnafa senedini, faturasını, çekini, kredilerini ödeyip ödeyemediğini de sorsunlar.” dedi.

Keskin, “Malatya’da yöresel adı altında bir daha gıda düzenlenmesine Malatya esnafı olarak karşıyız. Malatyalı esnaf sıkıntı yaşarken, kimse depolarda kalmış malı getirip Malatya’da satamaz. Biz burada vatandaşında hakkını savunuyoruz. Ortada fuar diye bir şey yoktur, kontrolsüz ve denetimsiz bir şekil de depolarda kalmış ürünlerin satışı var. Fuarda tanıtım olur, bunlar tamamen ne olduğu belirsiz ürün satıyorlar. Fuarda satılan bütün ürünlerin ne zaman üretildiğini, hangi koşullarda saklandığı, fatura kesilip kesilmediğini sormamıza rağmen, tüm kurumlarla görüşmemize rağmen bize ve Malatya kamuoyuna hiç bir geri dönüş sağlanmadı. Esnafımız böyle bir şey yapsa tüm kurumlar esnafımız üzerine gidiyor, esnafın bir kasası dışarı da olsa hemen ceza yazılan bir anlayış var. Esnafa sahip çıkılması lazım, esnaf bu memleketin temel taşıdır, aksini iddia eden varsa çıksınlar halka ve esnafa açıklasınlar.” şeklinde konuştu.

Keskin, esnaflarla oturup çay içerek sohbet etti.