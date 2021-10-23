Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:36

Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı…

Keskin: 'Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
banner710
Keskin: “Esnaf sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Piyasada bir kontrolsüzlük ve denetimsizlik var. Esnafımız şuanda sattığı ürünü aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor” dedi.

-Yangın çıkan işyerine geçmiş olsun ziyareti

Keskin, beraberinde Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Aziz Hamamcı ve Necdet Özyalın ile birlikte Akpınar Caddesi üzerinde işyeri yanan esnafı ve cadde üzerindeki esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Keskin, “Sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangını bir esnafımız erken fark edince kısa sürede müdahale edilmiş. Eğer gece meydana gelseydi, Akpınar Caddesi üzerindeki tüm işyerlerimiz zarar görürdü. İşyeri güvenliği önlemlerine dikkat edelim” dedi.

-Tek tek işyerlerinde ziyaret etti

Esnafları tek tek işyerlerine girerek ziyaret edip, sohbet eden, sorun ve taleplerini dinleyen Şevket Keskin’e esnaflar sürekli artan fiyatlardan dolayı yaşadıkları sıkıntılarını dile getirdiler.

Fırıncı ve kadayıfçı esnafı ise artan un fiyatlarından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirirken, lokantacı esnaf artan yağ ve temel gıda maddeleri fiyat artışlarından yakındılar. Hırdavatçı esnafı ise artan fiyatlara bir örnek göstererek, “Toptancı 75 TL’ye getirdiği kabloyu bize bir hafta sonra 120 TL’den verdi.” dedi.

Keskin, “Esnafımız şu anda satmış olduğu bir ürünü, 1 hafta sonra aynı fiyata tekrar rafa koyamıyor. Fiyatlar sürekli artıyor. Piyasada kontrol yoktur, piyasa başı boş bırakılmış durumda. Esnafın nefesi kesiliyor. Esnafımız bir ürünü sattığı fiyata tekrar alamıyor. Sürekli söylüyorum, bugünde tekrar ediyorum; bu yetkililer ne yapıyor? Çıkıp bir kontrol etsinler. Bir torba unun fiyatı 220-230 TL olmuş. En temel tüketim maddemiz ekmek, ama fırıncı ne yapacak? Şekerin fiyatı büyük oranda artmış.” Şeklinde konuştu.

Keskin, “Milletvekilleri kapıda selam verip geçmesin, içeri girip esnafa senedini, faturasını, çekini, kredilerini ödeyip ödeyemediğini de sorsunlar.” dedi.

Keskin, “Malatya’da yöresel adı altında bir daha gıda düzenlenmesine Malatya esnafı olarak karşıyız.  Malatyalı esnaf sıkıntı yaşarken, kimse depolarda kalmış malı getirip Malatya’da satamaz. Biz burada vatandaşında hakkını savunuyoruz.  Ortada fuar diye bir şey yoktur, kontrolsüz ve denetimsiz bir şekil de depolarda kalmış ürünlerin satışı var. Fuarda tanıtım olur, bunlar tamamen ne olduğu belirsiz ürün satıyorlar. Fuarda satılan bütün ürünlerin ne zaman üretildiğini, hangi koşullarda saklandığı, fatura kesilip kesilmediğini sormamıza rağmen, tüm kurumlarla görüşmemize rağmen bize ve Malatya kamuoyuna hiç bir geri dönüş sağlanmadı.  Esnafımız böyle bir şey yapsa tüm kurumlar esnafımız üzerine gidiyor, esnafın bir kasası dışarı da olsa hemen ceza yazılan bir anlayış var. Esnafa sahip çıkılması lazım, esnaf bu memleketin temel taşıdır,  aksini iddia eden varsa çıksınlar halka ve esnafa açıklasınlar.” şeklinde konuştu.

Keskin, esnaflarla oturup çay içerek sohbet etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google News ile Takip Et LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi İstanbul’a Getirdik” Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi...
19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması Gerçekleştirildi 19 Ekim Muhtarlar Gününde Muhtarlar Buluşması...
Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör” Konulu Panele Katıldı Vali Baruş, Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu “Terör”...
Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi! Ağbaba: Fetö Gitti, Tügva Geldi!
Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata Tutunacak Sevimli Dostlarımız ‘Patibulans’ ile Hayata...
Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası
Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu Çözüldü Hekimhan-Güvenç Mahallesi’nin Alt Yapı Sorunu...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere Erasmus Programı Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gençlere...
Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri Makamında Kabul Etti Vali Baruş Teknofest’te Ödül Alan Öğrencileri...
Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler Hakkında Görüştü Başkan Kılınç, AKEDAŞ Yetkilileriyle Projeler...
Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu 19.10.2021 TBBM Genel Kurul Konuşması Mhp Malatya Milletvekili Ve Myk Üyesi Mehmet Fendoğlu...
Muhtarlar Günü Dolayısıyla Vali Baruş’a Muhtarlardan Ziyaret Muhtarlar Günü Dolayısıyla Vali Baruş’a Muhtarlardan...
MASKİ Yeni Araç Tanıtımı MASKİ Yeni Araç Tanıtımı
Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Battalgazi Belediyesi İle Kayısı Araştırma Enstitüsü...
Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret Muhtarlardan, Başkan Kılınç’a Ziyaret
Yukarı Çık
banner737

Başkan Güder: “Tarih Başkenti Battalgazi’mizi...
Malatya'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mahalli ürünler ile lezzetlerin tanıtıldığı...

Haberi Oku