Keskin, ''Gündeme Getirmiş Olduğum İddia Doğrulanmıştır''

"Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu malı olan Esenlik Şirketi ile ilgili olarak gündeme getirmiş olduğum iddialar üzerine Malatya Milletvekili Sayın Hakan Kahtalı’nın kamuoyuna yansıyan bazı ifadelerine cevap verme hususu ortaya çıkmıştır.

1-Kamuoyuna yansıyan tüm ifade ve iddialarımın sonuna kadar arkasındayım.

2-Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu malı olan Esenlik Şirketinin Genel Müdürünün basın toplantısında yaptığı açıklamada, akabinde sayın milletvekilinin avukatı aracılığı ile kamuoyuna yapmış olduğu açıklama da ve yine sayın milletvekilinin televizyon programında yapmış olduğu açıklama da GÜNDEME GETİRMİŞ OLDUĞUM İDDİA DOĞRULANMIŞTIR, KAMUOYUNUN BİLMEDİĞİ HUSUSLAR ORTAYA DÖKÜLMÜŞTÜR. Yani sayın milletvekilinin kendi ifadesi ile ortağı olduğu şirkete, ESENLİK Şirketi tarafından gayrimenkul verildiği DOĞRULANMIŞTIR, DOĞRULAMIŞLARDIR. Kamu malı Esenlik Şirketi ile sayın milletvekilinin ortağı olduğu şirket arasındaki ticari ilişkinin durumunu değerlendirmek ise kamuoyuna aittir. Sayın milletvekilinin bizzat kendisinin doğrulamış olduğu bir iddiayı dönüp beni ispata davet etmesini yine kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

3-Sayın milletvekili televizyon programında şahsıma seslenerek, “Eğer bu malı satamazlarsa benim malım ortada duruyor, tapuda kaydı da duruyor, yüzde 10 aşağısına da müşteri bulamazlarsa iftiranın katmerlisiyle kesinlikle iftara atmış olduğu kesin ve kesin olacak. Bulduğu zaman da haber versin, ben bir esnafım o da esnaf odası başkanı, yardımcı olsun bana, bir tane müşteri bulsun hemen yüzde 10 aşağısına vereceğim” demiştir. Şirketiniz, kamu malı Esenlik şirketinden ihale yapılmadan, kamuoyuna duyuru yapılmadan gayrimenkul alırken kime sordunuz ki, şimdi kamuoyu önünde müşteri bulunmasını istiyorsunuz? Ben, sayın milletvekilinin ve ortağı bulunduğu şirketinin Emlakçısı değilim. Ölü yıkayıcısı hiç değilim. Sayın Milletvekili şunuda bilsin; maalesef ben şehir merkezindeki Büyükşehir Belediyesine ait olan dükkan yeri ile Çırmıhtı’da sonradan Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa sunulduğu halde alıcısı çıkmayan dağın başındaki arsayı takas etmeyi bile beceremem, bilemem. O takasın ortaya çıkardığı büyük rantın hesabını da yapamam. Siz biliyor yada o hesabı yapabiliyormusunuz? Büyükşehir Belediyesinin şehir merkezindeki dükkanı ile yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Çırmıhtı‘da dağlık alandaki arsa ile takas etmek sizce ahlaki mi, etik mi? Böyle bir rant Malatya’da herkese nasip olur mu? O rant kim yada kimlere sağlandı?

4- Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu malı olan Esenlik Şirketinin Genel Müdürünün resmi basın açıklanmasında, “Ülke olarak İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar dikkate alındığında ne kadar isabetli ve yerinde bir karar verildiği görülmektedir” denilmektedir, öncesinde ise kamu malı olan şirketin gayrimenkul ve araçlarının Haziran ayında mal aldıkları şirketlere borçları karşılığında verildiği anlatılmaktır. Kimse Malatyalıların aklıyla alay etmesin. Dolardaki artış Haziran ayında yaşanmadıki, borcun artsın. Görüldüğü kadarıyla borç miktarı Haziran ayı öncesinde artmış. Esenlik Şirketinin borçlarını ödeyemez hale gelişini anlatmak yerine, Malatyalıların kendilerine “Aferin, iyi etmişsiniz” demeyi bekliyorlar. Hadi oradan. Esenlik Şirketinin gayrimenkulleri aynı zamanda Malatyalıların malıdır. Orası hiç kimsenin babasının çiftliği değildir. O şirket neden ve nasıl bu hale getirildi, çıkın onu anlatın. Çıkın hesabınızı verin.

5-Malatya Büyükşehir Belediyesine ait ve kamu malı olan Esenlik Şirketinin Genel Müdürü şu sorulara da kamuoyu önünde yanıt versin; “Malatya’da faaliyet gösteren bir marketler zincirini satın aldınız mı? O marketler zincirini satın alırken, o şirketin bazı şirketlere olan borçlarını da devraldınız mı? O şirketler kimlere aittir? O marketler zincirinin satın alınmasının maliyeti ne kadardır? Esenlik Şirketinin mali durumunu denetleyen şirketin sahibinin Büyükşehir Belediyesinde siyaseten üstlendiği bir görevi var mı?. Pazarlık usulü 10 tane aracı kime verdiniz?”

6-Esenlik Şirketi, her ne kadar marketçilik yapmasına karşı olsam da, belediyenin çiklet satmasını doğru bulmasam da sonuçta Malatyalıların kamu malıdır. Elbette bu şirket ile ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar varsa çıkıp bunu söylemek, hesap verilmesini istemek her Malatyalı kadar benimde sorumluluğum ve görevimdir. O kadar.

7-Başta sayın milletvekilimiz Hakan Kahtalı olmak üzere hiçbir siyasetçi yada kamu görevini üslenen kimse ile hiçbir düşmanlığım, ön yargım yoktur. Herkesin nefsi benim nefsimin üzerindedir. Ben, eleştirdiğim ve yaptıkları yanlışı söylediğim insanların, aynı zamanda Malatya için doğru bir iş yaptıklarında çıkıp kamuoyu önünde destekleyecek kadar de cesaretimi gösterebileceğim bir noktadayım.

8-Malatya’da siyaset yaptıktan sonra ikinci döneminde seçim masraflarını ödemek için sahip olduğu tek evini satan, milletvekilliği yaptıktan sonra halen kirada oturan, milletvekilliği yaparken şirketi zarar ediyor diye kapatan ve milletvekilliği yaparken şirketi iflas eden güzel insanları yürekten selamlıyorum. Ancak; siyaseten sorumluluğunu üstlendikleri ve siyaseten sorumlu göründükleri kamu malı şirketler iflasın eşiğine gelirken, borçlarını ödeyemez bir hal alırken, kendi şirketlerini ve işlerini kat kat büyütenleri ise selamlamıyorum.

9-Bundan sonrada Malatya’nın ve Malatyalıların yanında olmaya devam edeceğim."

Şevket KESKİN

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)