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13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:09

Keskin, ''İlahiyat fakülteleri FETÖ alçaklığını anlatmalı''

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Dini kullanan bir yapıya yönelik olarak İlahiyat Fakülteleri etkin mücadele içinde olmalı, milletimiz cemaatler ve dini gruplar konusunda daha fazla aydınlatılmalı” dedi.

Keskin, ''İlahiyat fakülteleri FETÖ alçaklığını anlatmalı''
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Keskin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;  “Bugün dünden daha güçlü olarak birliğimizi göstermek zorundayız. Şu durumu hiçbir zaman unutmamalıyız;  Hilal'in parlamadığı yerde Kur'an'da kapanıyor, Bayrağın dalgalanmadığı yerde Din'de çiğneniyor. Vatan olmadı mı Minarelerde susar.  Sahip çıkacağımız değerler bellidir.  Dini değerlere sahip çıkarken sarılacağımız tek rehber Kur’an-ı Kerim’dir, dahil olacağımız cemaat cami cemaatidir.

Esnaf ve Sanatkar Camiası olarak her zaman milletimizin yanındayız. Milletimize silah doğrultan alçakların ve hainlerin taşeronluğunu üstlendiği güçlere teslim olmayacağız, dik duracağız, ülkemizi koruyacağız.

Şu soruyu başta ilimizde bulunan İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olmak üzere ülkemizdeki tüm üniversitelerin ilahiyat Fakültelerine soruyorum; FETÖ’nün hainliğini ve alçaklarını anlatan kaç tane doktora, tez ve akademik makale çalışması yapıldı? İlahiyat Fakülteleri FETÖ ile mücadele edemiyorsa, dini kullanan bir yapının alçaklığını anlatamıyorsa sözün bittiği noktadayız demektir.  Dini kullanan bir yapıya yönelik olarak İlahiyat Fakülteleri etkin mücadele içinde olmalı, milletimiz cemaatler ve dini gruplar konusunda daha fazla aydınlatılmalı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıldönümünde, demokrasimiz,  vatanımız, bağımsızlığımız, millî birlik ve bütünlüğümüz uğrunda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor,  gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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