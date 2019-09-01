Keskin, “Kırtasiye alışverişinizi esnaflardan yapın”

Kırtasiye satışı yapan esnafları ziyaret eden Keskin, “Esnaflarımız eğitim sezonu öncesi gerekli hazırlıklarını yaptılar. Vatandaşlarımızı asıl işi kırtasiyecilik olan esnaflarımızdan alışveriş yapmaya davet ediyorum. Güvenli, kayıtlı ve kontrol edilebilinir adres esnaflardır. Vatandaşlarımızdan hem kırtasiye, hemde giyim ürünlerini esnaflarımızdan almalarını istiyoruz. Gerçekten esnaflarımız sürekli denetim altında. Çünkü sağolsun devletimizin tüm resmi kurumları da esnafın işyerine gönül rahatlığı ile girip çıktığı için esnaflarımızı denetleyebiliyorlar.” ifadelerini kaydetti.

Keskin, “Eğitim sezonu öncesi diye hiç alakası olmayanlar kırtasiye malzemesi satışı yapacaklar. Maalesef tüm sektörlerde aynı sıkıntıyı ve süreklilik kazanan bu karmaşayı yaşıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın kullandığı malzemeler sağlıklı olmalı. Veliler fiyatı daha uygun olsun diye Uzakdoğu'dan ithal edilen merdiven altı ürünlerden tercih etmemeli. Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına az zaman kala piyasada görülüyor. Belediyelerimizi ve tüm resmi kurumlarımızı görevlerini yapmaya davet ediyoruz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)