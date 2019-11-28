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28 Kasım 2019 Perşembe 01:11

Keskin, “Kış lastiği uygulaması adil değil”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, kış lastiği uygulamasını desteklediğini, ancak uygulamanın sadece şoför esnafına yönelik olmasının adil olmadığını bildirdi.

Keskin, 'Kış lastiği uygulaması adil değil”
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Aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı da olan MESOB Başkanı Şevket Keskin yaptığı yazılı açıklamada kış lastiği uygulaması hakkında değerlendirmede bulundu.

Keskin; “Kış lastiği uygulamasını doğru buluyor ve destekliyorum. Ancak uygulamanın kapsamı ve şekli adil değildir. Türkiye’de karayolları bütün araçlara açıktır. Kış aylarında da bütün araçlar aynı karayolunu kullanmaktadır. Burada yük ve yolcu taşıyan araçlara kış lastiği uygulamasını zorunlu kılıp, diğer araçlara zorunlu kılmamak adil değildir. Aynı şartlar altında iki araç seyir ediyor, birine kış lastiği zorunluluğu var, ama diğerine yoktur. Mesleği şoförlük olan, ömrünü yollarda geçiren sürücünün aracına kış lastiği zorunlu, ama aynı yoldaki sadece aracı ve ehliyeti olduğu için direksiyon başına geçene kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. Yolcu taşıyan araçlar, her zaman diğer araçlar tarafından tehlikeye maruz bırakılmış durumdadır. Kış lastiği takmayan aracın buzlu yolda ve karda kontrolden çıkarak yolcu taşıyan araca çarpması durumunda bunun hesabını kim verecek? Şehirlerarası ve şehir içinde tüm araçlara kış lastiği uygulaması zorunlu olmalıdır” dedi.

Keskin; “Yük ve yolcu taşıyan şoförler kayıt altında diye, vergisini veriyor diye bu kadar üzerine gidilmemesi gerekiyor. Yıllardır aynı sorunu dile getiriyoruz. Ancak ne yazıkki yapılan yanlışlar düzeltilmiyor. Kar lastiği uygulama zorunluluğu getirilecekse, bütün araçlara getirilmesi gerekmektedir” ifadelerini kaydetti.

Şoför esnafına da çağrıda bulunan Keskin; “Şoför esnafımız kış lastiği uygulamasına mutlaka uymalı. Bunu zorunlu diye değil, taşıdığımız canların ehemmiyeti için yapmalıyız. Araçlarımızı mutlaka kış şartlarına hazır hale getirmeliyiz, mevsimlik bakımlarını yaptırmalıyız.” şeklinde uyarıda bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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