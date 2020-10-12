Keskin, ''Sorun çözüldü, vakıf taşınmazları için 2021 yılında kira artışı yapılmayacak''

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “Türkiye genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün kiracısı olan esnaflarla ilgili olarak gündeme getirdiğimiz kiralara 2021 yılı için zam yapılmaması talebimiz ve çağrımız hayata geçirilmiştir. Vakıf kiracısı olan esnaflarımıza SMS olarak gönderilen bilgilendirmede vakıf taşınmazları için 2021 yılında kira artışı yapılmayacağı bildirilmiştir. Destek ve katkıları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy’a, sorunumuzu Gazi Meclis’te ve bakanlıklar nezdinde takip eden, esnafın sesi olan Malatya Milletvekillerimiz Mehmet Fendoğlu ve Öznur Çalık’a, sorunumuzu gündeme getiren Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’ya, Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan’a ve esnaf teşkilatlarının yanında duran esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Nasıl ki sorunumuz çözülmeyince tepki gösteriyorsak, sorunumuz çözüldüğünde ve sonuç alındığında teşekkür etmeyi de biliyoruz.” dedi.

“Esnaf, aylık 1.234 TL’ye yükselen Bağ-Kur primini nasıl ödeyecek”

Keskin, “Asgari ücrete yapılan zamdan dolayı 2021 yılı Bağ-Kur primlerine gelen artışın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’den uygulanmamasını talep ediyoruz. Esnaf camiası gerçekten zor durumda. 3 ay süreyle 1.000’er TL’den 3 bin TL yardım yapılacak olan esnaf, aylık 1.234 TL’ye yükselen Bağ-Kur primini nasıl ödeyecek yada devlet bu primi nasıl tahsil edebilecek? Mutlaka bu soruna bir çözüm bulunmalı. Pandemi sürecinin en mağdur kesimi olan esnaf camiası olarak bu konuda destek ve katkı bekliyoruz. TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken’in öncülüğünde Bağ-Kur primi konusunu ilgili kurumlara iletme imkanı bulduk. Sonucunu alacağımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin talebimize duyarlığı kalacağına inanıyorum.” ifadelerini kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)