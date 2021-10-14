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14 Ekim 2021 Perşembe 16:36

Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya Çarşısında var” 

    Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, vatandaşların “Yöresel Ürünler” adı altında düzenlenen s…

Keskin, 'Vatandaşın aradığı her şey Malatya Çarşısında var” 
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Keskin, “Vatandaşın aradığı her şey Malatya Çarşısında var” 

 

 

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, vatandaşların “Yöresel Ürünler” adı altında düzenlenen sözde fuara gitmek yerine Malatya Çarşısında aradıkları her şeyi bulabileceklerini belirtti.  

 

Keskin yaptığı yazılı açıklamada, “Daha önce Büyükşehir Belediyesinin yanında açılan ve adına yöresel ürünler fuarı denen sözde etkinlikler, girişimlerimiz sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın destekleri ile şehir dışına alınmıştır. Bu konuda esnaf camiası olarak kendilerini teşekkür ediyoruz.  Malatya merkezde bu tür etkinlikler bir daha düzenlenmeyecek. Esnafın olduğu yerde bu tür satış etkinlikleri olmayacaktır. Orduzu Pınarbaşı fuar alanıdır, ancak orada da bu tür sözde yöresel ürün fuarlarının yapılmasına karşıyız.  Çünkü ortada fuar standartlarına uyan bir etkinlik yoktur. Fuarda tanıtım olur, bunlar tamamen satış yapıyor. İl İl dolaşan sirk gibiler.  Aynı ürünü Malatya’ya getirip Trabzon tereyağı diyorlar, Trabzon’a götürünce Malatya tereyağı diyorlar. Aslında Trabzon’un peyniri, yağı yok, buraya getirip Trabzon yağı ve peyniri diye satıyorlar. Bütün vatandaşlarımızı Malatya esnafından alışveriş yapmaya davet ediyorum, Malatya Çarşısında aradıkları her şeyi bulmaları mümkündür.” dedi. 

 

Keskin, “Malatya’da önemli bir yöresel ürün potansiyeli varken, dışarıdan getirilen ürünlerin satış etkinliklerine izin verilmesi doğru değildir. Malatya’nın 13 ilçesinin tatları, ürünleri bir araya getirilsin, Malatya yöresel ürünleri için etkinlik düzenlensin. Öyle bir etkinliğe karşı çıkmayız, çünkü Malatya’nın alın teri.  Son dönemde belediyelerimizin de katkıları ile Girişimci Kadın Kooperatiflerimiz kuruldu. Bu kooperatiflerimiz de bütün ilçelerimizin yöresel tatları ve ürünleri bulunmaktadır. Malatyalının parası il dışına gideceğine, Malatya’da kalsın. Malatya’ya yöresel olarak getirildiği söylenen ürünler soğuk hava deposu ürünleridir, il il dolaştırılıyor. Ekonomik sıkıntı çeken esnafımızın karşısına bu tür etkinliklerin çıkartılması doğru değildir. Ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesini, Malatya Vergi Dairesi’ni, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü, Ticaret İl Müdürlüğünü, SGK İl Müdürlüğünü, Sağlık İl Müdürlüğünü esnafı nasıl denetliyorlarsa, sözde yöresel ürünler fuarında bulunanları da öyle denetlesinler. Bu konunun da ayrıca takipçisi olacağız.” İfadelerini kaydetti.   

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