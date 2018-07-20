Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44. yıldönümü

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 40’ncı yıldönümü nedeniyle, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Bayram Akdemir ve dernek üyeleri, Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Daha sonra burada açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, “Bundan 44 yıl önce 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıslı kardeşlerimizi Yunan ve Rum zulmünde kurtarmak için 20 yaşında cennet bahçesinde koşarcasına havadan ve denizden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmışlardır. 1955 yılında Kıbrıslı kardeşlerimize uygulanan sindirme harekatların ve 1963 - 1974 yılları arasında uygulanan katliamlara dur demek Kıbrıslı kardeşlerimizin ezanları susmasın dalgalan bayrak inmesin diye atalarımızın mirası olan Kıbrıs toprağı bağlanmasın diyerek, Türk milletin şanın ve şerefini dünyaya gösterdiniz. Bu gün 64-65 olmanıza rağmen halen savaşa hazır halde olduğunuzu tüm dünyaya göstermektesiniz” diye konuştu.

İHA