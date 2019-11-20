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20 Kasım 2019 Çarşamba 15:44

Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Milli Mücadele madalyaları tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekâtına katılan Gazilerimiz için hazırlanan Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Kıbrıs Gazilerine Madalya ve Berat Tevcih Töreni Düzenlendi
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Valilik 3 Nolu Toplantı Salonunda düzenlenen törende Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmasında, “Şanlı Gazilerimiz çok değerli aileleri Valiliğimize hoş geldiniz diyorum. Burada 40 gazimize madalya tevcih edeceğiz. Yedi gazimiz rahmetli olmuş, Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin onlarında yakınlarına madalya tevcih edeceğiz. Sizlerin de bildiği gibi gazilik hem dinimizde hem örfümüzde övülmüş bir müessese bunun temelinde de milletimizin kahramanlık hisleri yatıyor. Milletimiz tarih boyunca Anadolu'ya ayak bastığı bin yıldan beri Milletini ayakta tutmak Vatanına sahip çıkmak için ve bu Anadolu topraklarını ebedi yurt yapmak için her türlü mücadeleyi veriyor. Gerek tarihsel süreç içerisinde gerekse Cumhuriyet kurulduğundan beri bu topraklara biz kanımızı, canımızı feda ederek sahip çıkıyoruz. Bugün de terörle mücadelemiz de aynı fedakârlığı gösteren Vatan evlatları var. Şehit olanlara Allah rahmet eylesin, Gazi olanlara şifalar ihsan eylesin. Biz bundan gurur duyuyoruz, sizleri de burada görmekten çok mutluyuz. Sizler milletimizin gurur abidesisiniz Şanlı Gazilerimiz olarak bu milletin yazmış olduğu destanlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsızlığına kavuşturarak ayrı bir sayfa eklediniz. Bundan 45 yıl önce bu Milletimiz, Devletimiz bu harekâtı yaparken, oradaki zulüm altındaki kardeşlerimizi bu esaretten kurtarmak ve başı dik yaşamalarını temin etmek için o topraklara gitti. Sizlerde bu mücadelede her türlü varlığınızı ortaya koyarak gazilik rütbesini aldınız. Devletimiz geçmişte sizlere madalyalar takdim etti buna ilaveten bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin ayrıca sizlere vermiş olduğu değeri ifade etmek üzere bizlerden takdim etmemizi uygun gördüğü madalyaları sizlere bugün vereceğiz. Bu madalyalar siz yaşadığınız müddetçe sevgili gazilerimiz, hayatta olmadığı müddetçe de aileleriniz, çocuklarınız, torunlarınız tarafından birer kahramanlık abidesi ve vatan uğruna yapılan fedakârlığın göstergesi olarak daima gururla taşınacak. Çünkü bu miras çok önemli bir miras. Bu kahramanlık ruhunu, fedakârlık ruhunu çocuklarımıza torunlarımıza çok çok iyi anlatmalıyız ki bu Vatanın ne fedakârlıklar uğrunda ayakta durabildiğini tarihe ne mal olduğunu iyice öğrensinler. Önemli olan burada yeni nesillerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın bu değerin farkında olması ve bu madalyaları gördükçe de sizleri daima hatırlaması” dedi.

Konuşmaların ardından 47 Kıbrıs gazimize, Milli Mücadele Madalyası ve Beratları Vali Aydın Baruş tarafından takdim edildi.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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