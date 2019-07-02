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02 Temmuz 2019 Salı 13:47

Kiltepe ve Çarmuzu Mahalle Muhtarları Ziyaret Edildi

Vali Aydın Baruş, Kiltepe ve Çarmuzu Mahalle Muhtarlarını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kiltepe ve Çarmuzu Mahalle Muhtarları Ziyaret Edildi
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Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş’ı ziyaret eden Vali Baruş’u burada muhtar Demirtaş ve azaları karşıladı. Mahallenin sıkıntıları ve çözüm noktasında yapılabilecek çalışmalar hakkında muhtar Demirtaş’tan bilgiler alan Vali Baruş, Kiltepe Çok Amaçlı Sosyal Tesisinde nakış kursu eğitimi alan bayanlarla bir süre sohbet ederek yaptıkları el işi çalışmalarını inceledi yine aynı tesiste kuran kursu öğrencilerini ziyaret etmesinin ardından mahalleyi gezerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Çarmuzu Mahalle Muhtarını ziyaret eden Vali Baruş, Muhtar Ali Berktaş ve azaları ile mahallenin sorunları ve çalışmaları hakkında bir süre sohbet ederek Muhtar Berktaş’tan mahallenin sıkıntı ve sorunları hakkında bilgiler aldı. Sohbet sonrası mahalleyi gezerek incelemelerde bulunan Vali Baruş, Semt Konağında incelemelerde bulunarak burada trikotaj örgü eğitimi alan bayan kursiyerlerle yaptıkları ürünler hakkında bir süre sohbet etti.

Vatandaşların yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenen muhtarların halkın yaşadığı sorunların çözümlenmesi ve sıkıntıların giderilmesinde ilk adım hizmet kapısı olduğuna dikkat çekerek muhtarlık müessesinin önemine değinen Vali Baruş, yaptıkları çalışmalardan dolayı Kiltepe Mahalle Muhtarı Demirtaş ve Çarmuzu Mahalle Muhtarı Berktaş’a teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Demirtaş ve Berktaş mahallelerinin sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Muhtarlık ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timür ve İlçe Emniyet Müdürü eşlik ettiler.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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