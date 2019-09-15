Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürü Abdullah Koç ve ilgililerin katıldığı törende yetiştirilen Kınalı Keklikler doğaya salındı.

Bölge Müdürü Abdullah Koç yaptığı açıklamada; “Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Av ve Yaban hayatı faaliyetlerinden biri de kanatlı üretim merkezleri açarak burada üretilen kanatlı türlerini yaban hayatı yaşam alanlarında popülasyonu azalmış ya da yok olmuş alanları desteklemek amacıyla yerleştirme çalışmaları yapmaktır, bu amaçla Malatya’da 2012 yılında İnönü Üniversitesi kampüs alanında kurulan kınalı keklik üretim istasyonu 16.000 adet üretim kapasiteli olup 2019 yılı üretimi 20.000 adet olarak gerçekleşmiştir. Üretilen kınalı keklikler tahsis programına göre illere dağıtımları yapılmış 3000 adet Kınalı Keklik Malatya ilimizde yerleştirilmiştir.”

Vali Aydın Baruş da Kekliklerin öncelikle doğaya ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle salınımını gerçekleştirdi.

Keklik salınımının ardından Vali Baruş ve beraberindekiler İnönü Üniversitesi tarafından 2015 yılında faaliyete geçen güneş enerjisi santralini inceledi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)