Kiraz Yaprağından Ekşili Köfte (Avrat Köftesi) Diyarbakır’da Damaklara Lezzet Verdi

Malatya İl Basın Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim H. KILIÇ tarafından ilgililere Malatya Fırın Yemekleri Yöresel Köftelerimiz başta olmak üzere yemek kültürümüz anlatılırken, Yeşilyurt Kadın Girişimciler Derneğinden Güler Koşar tarafından kiraz yaprağından ekşili köfte yapılarak Malatya Standında konuklara Malatya Yöresel Müziği eşliğinde ikram edildi.
Yoğun ilginin olduğu stant da değişik yemek çeşitleri, Malatya kayısı çekirdek unlu kurabiye, Türkiye de ilk defa Malatya da imal edilen Mor Ekmek simit ve tatlı çeşitleri de ikram edilip tanıtımı yapılmakta.
MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)