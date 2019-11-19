Kırsal Mahalleler Özlenen Hizmetlere Kavuşuyor

Havaların elverişli olmasını fırsata dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, sahada dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor. Akçadağ’a bağlı Dedeköy’de 1.5 kilometre, Darende’ye bağlı Aşağıulupınar Mahallesinde ise 2.2 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Dedeköy Mahallesinde biten çalışmaları yerinde inceledi. Geziye AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, bazı daire başkanları ve şube müdürleri de katıldı.

23 yıldır bekliyorduk

23 yıl aradan sonra hizmet almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dedeköy Mahalle Muhtarı Mustafa Çubuk, “Uzun yıllardır böylesine kapsamlı bir hizmet almamıştık. Mahallemiz Malatya kent merkezine çok yakın bir yerleşim yeri. 7 ay gibi kısa sürede kanalizasyon ve içme suyu gibi altyapı hizmetini aldıktan sonra, yollarımız sıcak asfalt ile kaplandı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a bu değerli hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Varlığını hissettiriyor

Büyükşehir Belediyesinin ilçelere ve kırsal bölgelerin var olan sorunlarını çözmek için canla başla çalıştığını kaydeden AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Dedeköyümüz arzu ettiği hizmetlere bir bir kavuşuyor. Büyükşehir Belediyemiz hizmet anlamında Malatya’nın dört bir yanında varlığını hissettiriyor” dedi.

İnsanlarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor

Büyükşehir Belediyesinin yaz-kış demeden yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Dedeköy’ün sorunlarını çözmek bizleri de mutlu etti. İnsanımızın mutlu olduğunu görmek bizi de mutlu ediyor. Malatya’mız mazisine layık istikbale hazırlanacak. Bu hizmetleri el ele vererek Malatya’nın her köşesine götüreceğiz” dedi.

Darendelilerden Başkan Gürkan’a teşekkür

Darende de yapılan çalışmaları da değerlendiren AK Parti Darende İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, “Büyükşehir Belediyemiz, Aşağıulupınar Mahallesinin ulaşım sorunlarını çözdü. Mahalle içinde 2.2 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aşağıulupınar Mahalle Muhtarı Ömer Sağlam’da yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)