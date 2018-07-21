Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:48

Kırteke’ye, TOBB’da görev

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mustafa Kırteke ,TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.

Kırteke'ye, TOBB'da görev
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı aynı zamanda Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kırteke, TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Meclis üyeliğine seçildi.

Meclis üyesi seçilen Kırteke, Ankara’da Meclis Başkanı Tahir Tellioğlu başkanlığında, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş ve Meclis üyelerinin katılımı ile sektörün güncel konularının ele alındığı toplantıya katıldı. Toplantıda uzun zamandır sektörün gündeminde olan ‘Müteahhitlik Hizmet Yasası’ tasarısının tekrar güncellenerek, yeni kurulacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin gündemine alınması ele alındı. Kırteke’nin toplantıda sektörde yaşanan sorunları da dile getirdiği öğrenildi.



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku