Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Aralık 2019 Salı 16:34

Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Vali Aydın Baruş başkanlığında “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri” toplantısı yapıldı.

Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
Valilik 2 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda; Kış Mevsiminde oluşan olumsuz hava koşulları nedeni ile meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğine yönelik diğer olumsuzluklarda dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karayolları 81. Şube Şefliği tarafından kış mevsimi ile ilgili alınması gereken önlemlerin katılımcılara anlatıldığı sunumun yapıldığı toplantıda; Yerleşim yerlerinde alınacak trafik tedbirleri, Yerleşim yeri dışında alınacak trafik tedbirleri, Terminallerde alınacak trafik tedbirleri, Denetimde görevli personel ve ekip araçları konuşularak, değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya; İlçe Kaymakamları, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin yetkilileri, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker, İl Meteoroloji Müdürü Ali Göksu, Karayolları 81. Şube Şefi Erkan Erkmen ve Fedaş-Aksa Müessese Müdürü Müjdat Çelik, Malatya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve Nakliyeciler Derneği başkanı katıldı.


MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz” Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve...
Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’ Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’
Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları...
Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri
Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla...
Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz" Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları...
Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur Polat’ı unutmadı Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur...
Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında...
Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri...
Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına...
Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi Yapacağız’ Başlan Güder, ’Orduzu’ya Gençlik ve Etüt Merkezi...
Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yerel kalmayacak, uluslararası olacak” Rektör Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi...
Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını Dile Getirdi Milletvekili Fendoğlu, Doğanşehir ilçesinin Sorunlarını...
Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri Meclisi Çatısı Altında Malatya’ya Gönül Verenler Şehir Gönüllüleri...
65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112 Ekipleri Kurtardı 65 Yaşındaki Hastayı Battalgazi Belediyesi ve 112...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TÜBİTAK Bilim Söyleşisi Kapsamında;...

Haberi Oku