Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Haziran 2020 Salı 15:30

Kongre ve Fuar Merkezi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Mişmişpark Fuar alanında temeli atılan Kongre ve Fuar Merkezinde inşaat çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kongre ve Fuar Merkezi İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte Kongre ve Fuar Merkezi inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Başkan Gürkan: Malatya’ya yakışır bir fuar merkezi yapıyoruz

Malatya’da Uluslararası birçok fuarın gerçekleştirildiğini belirten Başkan Gürkan, “Malatya’mız birçok fuarın gerçekleştirildiği fuarlar merkezi konumundadır. Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştirmiş olduğumuz fuarların yanı sıra Uluslararası kayısı ve Film festivalini Malatya’da yapıyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerin gerçekleştirildiği Malatya’ya yakışır ve yaraşır bir fuar merkezimizin bulunmaması büyük bir eksiklikti.

Bu anlamda içinde konferans salonu sosyal donatı alanları, kafeterya ve benzeri sosyal ihtiyaçları giderecek çevresiyle mütenasip formatta olabilecek bir fuar merkezi noktasında çalışmalarımızı başlattık.

Çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyor Fuar Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda Malatya’nın standartlarını yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan yeni yollar açarken, bir yandan da bu yolların açılabilmesi için gerekli kamulaştırma çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız, park, meydan ve çevre düzenleme çalışmaları ile Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Malatya’mızı mazisine layık istikbale hep birlikte el ele vererek hazırlayacağız. Kongre merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kongre ve Kültür Merkezimizin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Koca: Modern ve günümüz şartlarına uygun hale getiriliyor

Malatya’ya kazandırılan güzel hizmet ve yatırımların olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, “Malatya’mızın ihtiyaç duyduğu günümüz şartlarına, hatta geleceğin şartlarına haiz olabilecek bir fuar merkezi yapılmakta. Sayın Başkanımızın öncülüğünde bu merkezimiz de inşallah hızlı bir şekilde yükseliyor. Malatya’mızda Sayın Başkanımız da belirttiği gibi birçok fuar ve festival düzenlenmekte. Dolayısıyla Malatya’mızın modern günümüz şartlarına uygun bir fuar merkezine ihtiyacı vardı. Sayın Başkanımızın öncülüğünde, Büyükşehir Belediyemiz ve ekibi bu çalışmalara başladı hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. İnşallah Malatya’mız hak ettiği ihtiyaç duyduğu bu fuar merkezine de böylece kavuşmuş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/102) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/101) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/100) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Temmuz Ayı Feribot Sefer Saatleri Değişti Temmuz Ayı Feribot Sefer Saatleri Değişti
Gürkan, “2021 Yılının Sonunda Kuzey Kuşak Yolu Trafiğe Açılacak” Gürkan, “2021 Yılının Sonunda Kuzey Kuşak Yolu...
Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına...
Vali Baruş’tan Oda, Birlik ve Derneklere Ziyaret Vali Baruş’tan Oda, Birlik ve Derneklere Ziyaret
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/99) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/96) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/97) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
YKS’de Son Dönemeçte Yapılması Gerekenler YKS’de Son Dönemeçte Yapılması Gerekenler
Malatya'da YKS'ye Girecek Öğrencilere Ulaşım Ücretsiz Malatya'da YKS'ye Girecek Öğrencilere...
Büyükşehir’den Büyüklere Vefa Büyükşehir’den Büyüklere Vefa
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No 2020/95) Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar No...
Vali Baruş, Birlik ve Oda Ziyaretlerinde Bulundu Vali Baruş, Birlik ve Oda Ziyaretlerinde Bulundu
Yukarı Çık
banner691

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (Karar...
Malatya Valiliği, Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulunun "Çalışma Saatlerine Yönelik Kısıtlamaların...

Haberi Oku