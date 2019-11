Kongre ve Fuar Merkezi Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

28 Kasım Perşembe günü Mişmişpark Fuar alanında yapılan Temel Atma Törenine AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile devlet erkanı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gürkan: Çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda işimiz hizmet gücümüz millet dedik

Temel Atma Töreni açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan; “Geçtiğimiz günlerde bir temel atma töreni daha gerçekleştirdik. Sayın Bilim ve Sanayi Bakanımızın katılımıyla yaklaşık 14 milyon Euro yani 100 milyon liralık bir temel atmayı gerçekleştirdik. Bugün yine 15 milyon civarında bir rakama tekabül eden diğerleri ile beraber 30 milyonu aşacak bir temel atma töreninde birlikte olmanın kıvancını ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Başkan Gürkan, “Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum, Bizim çıkmış olduğumuz bu kutsal yolda, bu dava hareketinde, bu Erdemliler hareketinde durmak yok yola devam dedik. Önce daima hizmet, daima millet dedik. İşimiz hizmet gücümüz millet dedik. Tevazu samimiyet gayretle ‘Memleket işi Gönül İşi’dedik. Memleket işini gönül işi olarak telakki ediyoruz. Bu memleketin her karış toprağına hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu bütün çalışan arkadaşlarımızla birlikte hazzını yaşıyoruz.

Malatya'da belki gözle görünmüyor, sadece Yol Asfalt Daire Başkanlığı'nın 56 şantiyesi var. Bir o kadar MASKİ Genel Müdürlüğümüzün şantiyesi var. Diğer birimlerimizin de şantiyeleri var. Bir tarafta soğuk hava depoları yapılıyor, açılma aşamasına gelmiş, bir tarafta yollar yapılıyor bir tarafta altyapı çalışmaları yapılıyor. Bir taraftan arıtma tesisleri ve bir tarafta da böyle devasa tesislerinin temel atması ve ileriki zamanda da bunların hep birlikte açılışında bir mutluluk tablosu içerisinde gerçekleştireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. .

Şehrin trafik akışını rahatlamak amacıyla Kuzey ve Güney Kuşak Yolları ile alternatif yolları başlattıklarını ifade eden Başkan Gürkan, “Bu alternatif yollar kuzey kuşak ve güney kuşak yolu ile bütünleşecek. Şehrin trafiği rahatlayacak. Şehrin meydanının yapılması ve okullarının yapılması ve önümüzdeki günlerde Şehircilik Bakanımızın katılımıyla millet meydanının temelleri atılacak. Eski Atatürk kız lisesi alanı millet bahçesi ile bütünleşerek entegrasyonu gerçekleşecek. Yemek fabrikası ile ekmek fabrikası yapılacak. Şire Pazarı ile ilgili yer ihdas edildi ve oranın şu anda projesi yapılıyor en kısa zamanda Şire pazarımız ve Buğday pazarımızın temelleri atılacak. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığımızla yapmış olduğumuz protokolde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifi ile Milli Savunma Bakanlarımız da Altay kışlasının bulunduğu alanda yaklaşık 200 hektar bir alanının Yeni Sanayi Sitesi olması noktasında çalışmalarımız protokol aşamasında devam ediyor.

İkinci Kanalboyu alanında bulunan her iki ticaret lisesinin kaldırılması ile şehrimize yeni bir meydan ihdas edilmesi çalışmalarımız da devam edecektir

Fuar önemli bir hadisedir. Fuar, şehirlerin kültürel, sosyal ve ekonomik anlamdaki tanıtımını daha doğrusu insanın tanıtımını gerçekleştiren temel unsurlardır. Fuarı ve fuarcılığı bizler çok önemsiyoruz.

Bizler göreve geldikten sonra daha önceki arkadaşlarımızın başlatmış olduğu gerek Kitap Fuarı ve hemen akabinde Tarım Fuarı bunlar hepsi Uluslararası nitelikteki fuarlarımızdır. Kayısı Fuarımız, Güneşin altın yumurtası dediğiniz kayısı fuarı gerçekleştirdik uluslararası düzeyde ve akabinde de geçtiğimiz günlerde sinema günleri diye tabir ettiğimiz 9’uncu Uluslararası Film Festivali'nde Malatya'da gerçekleştirdik. Malatya'nın hem Türkiye hem dünya nezdinde konumlandırılması noktasında önemli faaliyetler olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz o dönemde özellikle baktığımızda hem esnafımızla görüştüğümüzde hem de otellerimizde görüştüğümüzde doluluk oranlarının %100 e vardığını ve ticaretin bir hareketlendiğini gördük. Malatya olarak hepimizin paydaş olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu fuarlar Malatya’nın tanıtımı noktasında çok önemli olacaktır. Fuar alanımız uluslararası düzeyde olacaktır. 400 kişilik bir kongre merkezi, 200 kişilik 3 tane ayrı toplantı salonları olacak. Fuara katılanların herkesin ikili görüşme yapacakları ofisler olacak. İdari bina olacak. Mescit, ve toplantı salonları olacak. Etrafında 25 bin metrekarelik bir peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. Güzel bir kongre ve fuar merkezini Malatya’mıza kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

Kahtalı: Malatya her anlamda büyük aşamalar kaydetti

Malatya AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı; “Çok önemli bir projenin temel atma törenindeyiz. Gerçekten Genel Başkan Vekilimizin ne zaman yanına gitsek bir milletvekili olarak, bir Malatyalı olarak yanına gittiğimizde bizlerin ne sorunu varsa yardımcı olmuştur.

17 yıllık AK Parti iktidarları döneminde gerçekten Malatya her anlamda sanayisi ile tarımıyla kültür ve sanat anlamında büyük aşama kaydetti. Bunun için başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün çalışma arkadaşlarına ve emeği geçen herkese en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Bu temel atma töreninin Malatya’mıza ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Coşkun: Bu Projenin uygulanıyor olmasını görmek beni mutlu ediyor

AK Parti Bölge Koordinatörü Yusuf Coşkun, “Bu proje ile ilgili çok değerli Bakanım Bülent Bey’de bilir Bakan Yardımcılığım döneminde bunu çok destekledik. Bölge için çok önemli bir proje olduğunu biliyoruz. Kalkınma ajansı ile birlikte, bu projeler Kalkınma Bakanlığı bünyesinde takip ediliyor ve projelendiriliyor. Onun için çok uğraşmıştık. Bu projenin burada uygulanıyor olmasını görmek benim için hakikaten ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Burada şayet sizlerle birlikte şahitlik yapmak yaptığım için de çok mutluyum. Rabbim bölgemiz için hayırlı ve uğurlu etsin diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” dedi.

Tüfenkci: Sayın Kurtulmuş Bir Malatya Sevdalısı

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Birlikte görev yapmaktan büyük onur duyduğumuz gerçekten vatan ve millet sevdalısı Numan Kurtulmuş Bakanımızı Başkanımızı Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Gerçekten kendisi Malatya sevdalısı ve Malatya'ya vermiş olduğu değeri de yakinen bilen birisi olarak bu güzel tesisin temel atma töreninde birlikte olmak bizim için bir şereftir.

Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan göreve geldiğinden gerçekten büyük bir özveriyle çalışarak bir yandan daha önce belediye başkanlığını yapan arkadaşımız Ahmet Çakır kardeşimizin başlatmış olduğu projeleri tamamlarken bir yandan da yeni projelere imza atıyor.

Malatya'yı Bölgesinde rekabet edebilir iller arasına sokmak gayreti içerisinde kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde bölgeler arası iller arası farklılığı ortadan kaldırma adına cazibe merkezlerini hayata geçirmiştik. Malatya'yı da cazibe merkezleri içerisine sokarak özellikle cazibe merkezlerinden faydalanma noktasında Malatya'yı diğer illerden bir adım öne çıkarttık. Malatya'nın cazibe merkezlerinden desteklenmesi noktasında önemli projelere de imza attık. AK Parti her alanda Türkiye'yi ileriye götürme gayreti ve çabası içerisindedir. Önemli olan insanımızın mutlu olması, insanımızın refah içerisinde hareket etmesidir. Biz Malatya kalkınsın, bölge kalkınsın anlayışı içerisinde hareket ederek özellikle Malatya'yı 6.Bölge Teşviklerinden de faydalanan iller arasına sokmuş olduk. Bugün, burada temelini atacağımız fuar merkezi özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından da burada gerçekleştirilecek fuarların desteklenmesi ile beraber Malatya'nın fuarlar merkezi olmasına bir vesile olacak, bir katkı sağlayacak. Malatya'nın fuarlar anlamında da anılan bir şehir olması Malatyalıların menfaatine olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu temel atma töreni hayırlara vesile olur, kısa zamanda tamamlarız. Malatya’mıza ve ülkemize ve bölgemize hayırlı olsun diyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Baruş: Malatya Bölgenin çekim merkezi haline gelmiş durumdadır

Malatya Valisi Aydın Baruş, “Şehirlerin gelişmesinde ekonomik, kültür ve sosyal alanda çekim merkezi haline gelmesinde fuar ve kongre merkezlerinin önemi çok büyüktür. Malatya’mız her geçen gün gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla ve açılışını yaptığımız tesislerle birlikte bugün bölgenin sanayi, tarım, kültür ve sosyal alanlarda çekim merkezi haline gelmiş durumdadır. Bugün temelini atacağımız fuar ve kongre merkezimiz gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ile birlikte bölge için önemli bir cazibe merkezi haline gelmesine katkıda bulunacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Kalkınma Ajansımızın desteklemiş olduğu bu proje ile birlikte Malatya bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu fuar ve kongrelere ev sahipliği yapmanın yanında bölge kalkınması için bölgede gerçekleştirilecek fuarların çok daha etkin bir şekilde faaliyete geçirilebilmesi için gerçekten önemli bir katkı yapacaktır. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımda emeği geçen başta Sayın Bakanlarımız olmak üzere milletvekillerimiz olmak üzere tüm emek sahiplerine çok teşekkür ediyorum, sizleri en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum” dedi.

Kurtulmuş: Ben Malatya’yı severim, Malatyalılarında beni sevdiğini bilirim

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş; “Herkesi en içten ve kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben Malatya’yı severim. Malatyalılarında beni sevdiğini bilirim. Bu güzel şehre geldiğimizde koşarak geliriz. Giderken de biraz buruk bir şekilde ayrılırız. Bugünde burada programlarımızı bitirdiğimizde İstanbul’a döneceğiz. Malatya’dan güzel hatıralar ile ayrılacağımızı biliyorum. Bu şehrin ayrı bir havası var. İnsanlarının güzelliğinin yanı sıra, asırlardır taşıdığımız Anadolu irfanının büyük medeniyetimiz o çok güçlü kültürel ve tarihi dokusunun hala çok canlı bir şekilde yaşandığı bir şehirdir Malatya.

Seyyid Battal Gazi’nin, Hasan ve Hüseyin Gazilerin şehridir. Malatya’nın her köşesinde İbn-i Arabi’nin, her köşesinde Niyazi Mısri’nin ayak izleri vardır. Malatya’nın her köşesinde Hz. Mevlana’nın öğretilerinin bugün dahi canlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Onun için Malatya önemli bir şehirdir. Türkiye’nin ana direklerinden birisidir. Büyük medeniyetimizin merkezlerinden birisidir. Malatya’ya hizmet eden bütün arkadaşımızı, bu açıdan da bütün devlet bürokratlarımızı seçilmiş belediye başkanlarımızı ve seçilmiş milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir şehre, anlamlı bir şehre hizmet ediyorlar. Allah hizmetlerini baki kılsın. Allah attıkları adımları muvaffak etsin.

Anadolu toprakları gerçekten dünyanın en zor, en pahalı topraklarıdır. Bu coğrafyayı ecdadımız bize yurt kılarken, nice meşakkatlerden, nice zorluklardan geçerek, bu Anadolu kıtasını bize miras bıraktılar. Bu mirasın içerisinde Büyük Türk – İslam medeniyetinin her türlü birikimini de bizlere miras bıraktılar. Bu coğrafya da birlikte beraber yaşayabilmenin insan onuruna sahip çıkmanın, insanların farklılarına hürmet edebilmenin ne anlama geldiğini bizlere öğrettiler. Bu coğrafya da Anadolu kıtasında insanlığın son esenlik adasını kurdular.” dedi.

Kurtulmuş: Allah ömür verirse açılışına geliriz

Kurtulmuş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya ne kadar önem verdiğini anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Büyük yatırımlar almış olan bir kentimizdir Malatya. Daha da ileriye gidecek. Malatya’nın bu gelişme, ilerleme, büyüme ve yükselme hikâyesinde bizim de ilerde anlatabilecek, çorbada tuzumuz kabilinde bir törenin içerisinde sizlerle beraberiz.

Buradaki fuar ve kongre merkezinin Malatya’ya çok büyük bir değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu projenin buraya kadar gelmesinde emeği geçen Bakanlık yetkililerine, Fırat Kalkınma Ajansı yetkililerine ve bundan sonra alıp götürecek olan Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bu alanda büyük bir tesisin yükseldiğini göreceğiz. Allah ömür verirse açılışına gelir. Siz Malatyalılar ile birlikte açmakta nasip olur. Bu fuar alanı sadece kayısıyı dünyaya tanıtmak ile kalmayacak. Bu fuar alanı aynı zamanda kültür alanında da çok önemli hizmetlerin yapılmasına vesile olacak. Yine benim Bakanlığım döneminde desteklediğim Malatya Film Festivalinin de bu kültür merkezinde çok ciddi daha da iyi tanıtılacağını düşünüyorum. Burası cıvıl cıvıl işleyen, senenin 365 günü etkinliğe bir ev sahipliği yapacak. Bu Fuar ve Kongre Merkezimizin Malatya’mıza hayırlı uğurlu ve bereketli olmasını temenni diliyorum. İnşallah çok daha güçlü bir Türkiye’yi kurup, buradaki gençlerimize alıp, sahiplenip taşımak üzere çok daha büyük bir Türkiye’yi devretmek için gece gündüz inşallah gayretlerimizi artırarak çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yolumuzu açık eylesin. Allah, bu ülkeyi payidar eylesin. Allah ülkemizi başarılı ve muzaffer kılsın. Hepinize selam ve sevgilerimizi sunuyorum. Fuar ve Kongre Merkezimiz hayırlı olsun” dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu duadan sonra Kongre ve Fuar Merkezinin temeli atıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)