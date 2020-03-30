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30 Mart 2020 Pazartesi 11:58

Koronavirüs Tedavileri Arasında 'Kayısı Çekirdeği de' Yer Alıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu, Malatya’nın da önemli ekonomik değeri olan kayısı çekirdeğinin dünyanın gündeminde olan koronavirüs tedavisinde tavsiye edilen Çin Geleneksel Tıbbı formüllerinde kullanıldığını bildirdi.

Koronavirüs Tedavileri Arasında 'Kayısı Çekirdeği de' Yer Alıyor
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu, Malatya’nın önemli ihracat ürünlerinden kayısı çekirdeğinin insan sağlığına katkısından dolayı son dönemde yeniden gündeme geldiğini bildirdi.

Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Önder Otlu, son günlerde haber ve bilgi paylaşımı yapan internet sitelerinde kayısı çekirdeğinin Çin geleneksel tıbbında koronavirüs ile mücadelede kullanıldığı ve Çin Devleti tarafından kayısı çekirdeğinin projelerde kullanılmasının resmi olarak da desteklendiğinin aktarıldığını kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Otlu, bu gelişmenin Malatya’dan 51 ülkeye ihracatı yapılan kayısı çekirdeğinin hem Malatyalı kayısı çiftçisi için hem de Türkiye ekonomisi ve için çok önemli bir nokta olduğunu belirterek, “Kayısı Çekirdeği 2019 yılı resmi verilerine göre 51 ülkeye ihraç edilmiş durumdadır. 2019 yılında 8 bin 120 ton kayısı çekirdeği ihraç edilmiş ve karşılığında yaklaşık 18 milyon dolar ihracat katkısı sağlanmıştır. Son 6 yıl içerisinde toplam 34 bin 235 ton kayısı çekirdeği ihraç edilmiş ve karşılığında ülkemize 94 milyon 938 bin dolar ihracat geliri sağlanmıştır. Kayısı çekirdeği üzerinde yapılan ve yapılacak olan bilimsel çalışmalar ile Malatya’nın ve ülkemizin ihracat rakamı kat ve kat daha yukarılara çıkacaktır. Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bu konuda Malatya’nın ve kayısı çitçisinin hizmetindedir.” ifadelerini kaydetti.

Dr. Otlu, Çin’de son dönemde kayısı çekirdeği ile ilgili bilgilerin yansımasını şu şekilde aktardı; “www.eclecticschoolofherbalmedicine.com adlı internet sitesinde ‘COVID-19, Bir bitki uzmanının koronavirüsün ortaya çıkışı ile ilgili düşünceleri’ başlıklı yazıda Çin geleneksel tıbbında COVID-19 tedavisi için hazırlanan formüllerde kayısı çekirdeği ve tohumlarının yer aldığı, kayısı çekirdeklerinin öksürük ve hırıltıyı giderici etkileri nedeniyle bu formüllerde kendine yer bulduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, ‘www.scmp.com ‘ adlı haber sitesindeki ‘Pekin, faydaları konusunda sorulara rağmen geleneksel Çin tıbbını koronavirüs tedavisi olarak zorluyor’ başlıklı yazıda ise, 13. yüzyıldan beri solunum şikayetlerini azaltmak için kullanılan “efedra” isimli geleneksel Çin tıbbı formülünde kayısı çekirdeğinin yer aldığı bildiriliyor.”

Çin’de gündeme getirilen bilgiler doğrultusunda kayısı çekirdeklerinin özellikle solunum sistemi şikayetlerini azaltma konusunda potansiyeli olabileceğini bildiren Önder Otlu şunları söyledi; “Kayısı çekirdeklerinin sağlık bilimleri alanında sahip olduğu potansiyelin akademik camiada duyurulması için yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir. Kayısı ve Kayısı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu çalışmaların üniversitemiz bünyesinde yapılması için gerekli adımları atmak istiyoruz. Son olarak, vatandaşlarımızın bu tip alternatif tedavileri denemeden önce mutlaka bir uzmanla görüşmelerini gerektiğini bir kere daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.”

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