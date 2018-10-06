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06 Ekim 2018 Cumartesi 13:36

Küçükbaş Hayvancılıkta ‘Soy Kütüğü’ çalışması

Malatya’da küçükbaş hayvancılık üretiminde kalitenin ve verimliliğin arttırılması amacıyla hayata geçirilen ‘soy kütüğü’ çalışmasında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Küçükbaş Hayvancılıkta ‘Soy Kütüğü' çalışması
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Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği binasında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri, gönüllü soy kütüğü üyeleri ile ilçe temsilcileri katıldı. Koyun ve keçiler de ‘Soy Kütüğü’ uygulaması ile ilgili sunumunda yapıldığı toplantıda bir konuşma yapan Birlik Başkanı İhsan Akın, asıl amaçlarının soy kütüğü projesinde çalışmaların en iyi şekilde yapılması olduğunu söyledi. Kayıtların önemle tutulması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi için eğitimlerin önemine değinen Akın, “Yapılabilecek yanlışlıkların minimum seviyede olması ve verim kayıtlarının tutulması noktasında bu toplantıyı gerçekleştirdik” dedi.

Buradaki asıl amaçlarının küçükbaş hayvancılık üretiminde kalitenin ve verimliliğin arttırılması olduğunu dile getiren Akın, “Tarım ve hayvancılık olmadan dışa bağımlı olursunuz ve ithal edersiniz. Ama siz üretirseniz, ihraç edersiniz. Bu bağlamda, gıda ve su olmadan da hiçbir canlı yaşayamaz. Biz bunu her toplantıda söylüyoruz. Üretim yapmalıyız, üretimi de yaparken tüm yerel yönetici ve idarecilerin, ilgili kurum ve kuruluşların yetiştiricilerimize, çiftçilerimize, üreticilerimize sosyal anlamda da gerekli çalışmaları ve projeleri yaparak destek olmaları gerekiyor” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra soy kütüğü projesinde yer alan yetiştiricilere, proje ile ilgili teknik personeller tarafından bilgiler verildi. Üreticilere ayrıca verim kayıtlarının tutulması için defter, bakım, besleme ve kayıt tutma sırasında kullanılmak üzere tulum dağıtıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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