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14 Ekim 2021 Perşembe 21:04

Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Kültür Turizm Bakanlığı Yatırı…

Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu
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Kültür Bakanlığı Yetkilileri Arslantepe Höyüğünde İncelemelerde Bulundu

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Kültür Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, başta UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Arslantepe Höyüğü olmak üzere ilimizde yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirmek amacıyla ilimizde ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ile birlikte Millet Kütüphanesi alanında da incelemelerde bulunan Genel Müdürler Yazgı ve Doğan, kütüphane kurulması ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili Vali Aydın Baruş ve Başkan Gürkan'dan bilgiler aldı.

Daha sonra Genel Müdürler Yazgı ve Doğan,Arslantepe Höyüğü'nü gezerek ören yerinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında Vali Baruş ve Başkan Gürkan'dan bilgiler aldı.

Arslantepe Höyüğünde yapılan incelemelerin ardından Büyükşehir Belediyesi AYKOME Toplantı Salonunda Vali Aydın Baruş Başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, , Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili daire başkanları da katıldı.

 

 

 

 

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