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20 Kasım 2019 Çarşamba 16:06

Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’dan Başkan Gürkan’a Ziyaret

9’uncu Malatya Uluslararası Film Festivali Kapanış Programına katılmak üzere ilimize gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Malatya Valisi Aydın Baruş ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kültür Ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan Başkan Gürkan'a Ziyaret
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan’a Film Festivaline katılımları ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gürkan, “Yoğun programlarına rağmen bizleri kırmayarak davetimize icabet eden Sayın Bakan Yardımcımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Temennimiz ve dileğimiz odur ki Sinema Festivalimizin hem sanatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken bir taraftan da Sinema Festivalimizin daha ileriki yıllarda daha güçlü bir şekilde Malatya’mızın sanat camiasına, sinema camiasına faydalı olmasını diliyoruz. Toplumsal bir bütünleşmeye temel oluşturması ve toplumdaki kişilik ve benliklerin oluşmasında da sinemanın önemi olduğunu biliyoruz. İnşallah bu anlamda Malatya toplumuna da Türkiye’ye de önemli katkılar sağlar diye temenni ediyoruz.” dedi.

Bakan Yardımcısı Demircan’da Malatya’da bulunmaktan ve Malatya Uluslararası Film Festivali Kapanış Programına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Malum iletişim dünyasındayız. İletişiminiz güçlüyse, kültürümüzü, sanatımızı, ürettiklerimizi, şehrimizi, kendinizi tanıtmanın en önemli aracı. Dolayısıyla film festivalleri, sinema bizleri dünyaya açan en önemli bağı kuruyor. Bu anlamda Malatya Film Festivalinin 9’uncusunun yapılması, gerçekleştirilmesi kıymetlidir. Hem dünyaya açıyor, hem dünyayı buraya getiriyor. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Sinema Genel Müdürlüğümüz üzerinden bu tür festivalleri destekliyoruz. Bundan sonra da desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Bakan Yardımcısı Demircan’a günün anısına kayısı ve el dokuma halı tablo hediye etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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