Kuluncak'ta 'Küçükbaş Hayvancılık' Konulu İstişare Toplantısı Yapıldı

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, ‘‘Bugün Belediye Başkan yardımcımıza, Tarım İlçe Müdürümüze ve siz değerli yetiştiricilerimize bu karda kışta buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyoruz dedi. Şimdi bizim Kuluncak ta bu toplantıyı yapmamızın asıl amaçlarından bir tanesi, her zaman sorun ve sıkıntılarla alakalı bire bir yerinde tespit istişaresi, hak ve hukukların yerine getirilmesi, eksiklik ve sorunların çözülmesi noktasında yetiştiricilerimi bilgilendirmek, yine hastalıklarla alakalı teknik personeller Veteriner Hekim Elif Sarı ve Ziraat Mühendisi Emre Elçi arkadaşlarımızla birlikte burada sizlerin sorun ve sıkıntılarını özellikle aşılama, küpeleme yine yemleme, parazitle mücadele gibi bunlarla alakalı sizleri bilgilendirmek, broşürler, kitapçıklar ve 2019 yılı takvimlerimizi dağıtıyoruz’’ dedi. AKIN sözlerine şöyle devam etti; Küçükbaş Hayvancılığın önemli özelliği olan doğal ve organik olmasıdır. Biz bunlarla alakalı çalışmalarımızı da yaptık, Malatya da yüzde elli et üretim ve tüketimini arttırdık. Bizler her zaman yetiştiricilerimizin yanında olmak zorundayız, Bütün kurum ve kuruluşlar sorun ve sıkıntılarınızı çözmek zorundadır, ama sizde bilinçli olacaksınız, sadece sözlü değil yazılı talepleriniz olacak ve bizlerde bu taleplerinizin takipçisi olacağız. Bu ve benzer sorunları el birliğiyle çözüme kavuşturacağız. Bu toplantıya geldiğiniz için bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kuluncak Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Şahin, ‘‘Değerli Başkanım, İlçe Tarım Müdürüm ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız Kuluncak ilçemizde yapılan toplantımızın inşallah bizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kuluncağın ekonomik ve coğrafi yapısına baktığımız da hayvancılığa müsait bir arazi yapısı bulunmaktadır, gün geçtikçe de ilçemizde küçükbaş olsun, büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen vatandaşlarımızın sayılarının arttığını gördüklerini söyledi. Bizde Kuluncak belediyesi olarak sizlerin her zaman yanınızdayız dedi. Hayvanlarımızın yaz aylarında su sıkıntısının giderilmesi için sulak yardımında bulunulması, arazi yollarının yapılması hakkında istek ve öneriliriniz olduğu takdirde her zaman yardımda bulunacaklarını dile getirdi. Ben tekrar başkanımıza hoş geldiniz diyor ilçemizde yapılan bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

Kuluncak İlçe Tarım Müdürü Mesut Cem Karaca, ‘’Öncelikli olarak Başkanımız, değerli çalışma arkadaşları ve yetiştiricilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Tarım ve Hayvancılığın ülkemiz için en önemli unsurlardan biridir. Tarım da tarla tarımı, hayvancılıkta ise de küçükbaş hayvancılığın, en önemli unsurlardan olduğunu dile getirdi. Ülkemiz de bunların arttırılması ve geliştirilmesi, ülke ekonomimiz içinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Biz ilçe müdürlüğümüz olarak bakanlığımızın talimatında ki işlemleri yerine getiriyoruz. Ben tekrardan ilçemize hoş geldiniz diyor toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyorum’’ dedi.

Programın sonunda 2019 yılı birlik takvimi broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)