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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:39

Kur’an öğrenen öğrencilerine hediye

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği(MÜSİAD) Malatya Şubesi Gençlik Kurulu tarafından "Bu yaz camideyim" projesi kapsamında Kur’an öğrenen öğrencilere hediye dağıtıldı.

Kur'an öğrenen öğrencilerine hediye
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Genç MÜSİAD tarafından çocukların yaz aylarını iyi değerlendirmelerini sağlamak, camiye ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeye teşvik etmek amacıyla 6 yıl önce başlatılan ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Malatya Şubesinin de destek verdiği proje bu yıl da sona erdi. Abdulhalil Camiinde düzenlenen hediye dağıtım törenine katılan MTTB Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “Projemizin 6. Yılı, üçü Yeşilyurt ve üçü de Battalgazi olmak üzere bugün de Abdulhalil camiinde öğrenci kardeşlerimizle beraber olup çocuklarımızla birlikte kardeşlik bağının, ailelik bağının, kültürel bağlılığının artması, dini eğitimlerin yanı sıra sosyolojik konuma geçmeleri için bu projeyi yapmamız gerekiyor. İl müftülüğümüz ve cami hocamızla hareket ederek, bu koordinasyonu sağlayarak devamlı bir şekilde bin kişilik bir hedef kitleye ulaşarak gelecek nesillerimizle beraber milli ve manevi duyguların gerekli duyguların gelişmesi için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

GENÇ MÜSİAD Malatya Şube Başkan Vekili Abdullah Koyunoğlu ise, “Genç MÜSİAD Malatya Şubesi olarak Milli Türk Talebe Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz “Bu Yaz Camideyim’ projesinin 6. Yılındayız. Altıncı yılda, altı camii ve altı yüzden fazla öğrenci hedefimiz var. İnşallah bu proje tüm Türkiye’de ses getirir. Bizler elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İş dünyası da bu konuda sessiz kalmıyor ve gençlerin bu bilgileri temelden almasını istiyoruz. Bu her şeyden önce ahlaki ve insani görevimiz, bu görevi laiki ile yapmaya çalışıyoruz. İnşallah gençlerimiz de temel eğitimlerini alırlar” diye konuştu.



İHA
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