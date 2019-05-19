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19 Mayıs 2019 Pazar 18:09

Kurtuluş Mücadelesinin Başlangıcının 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda tören düzenlendi.

Kurtuluş Mücadelesinin Başlangıcının 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
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Törene Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ın; 19 Mayıs’ın esareti kabul etmeyen, istikbalinden ve hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme boyun eğmeyen bir milletin var oluş mücadelesi olduğunu anlatan kısa konuşmasının ardından Gençlik merkezleri karate ve jimnastik takımı, gençlik merkezleri halk oyunları ekibinin gösterisi ve gençlik merkezleri üyelerinin vermiş oldukları mini konser ile tören sona erdi. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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