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21 Şubat 2020 Cuma 14:28

Kuzey Çevre Yolu İçin Toplantı Gerçekleştirildi

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti.

Kuzey Çevre Yolu İçin Toplantı Gerçekleştirildi
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Gerçekleşen ziyaret sonrası toplantı salonunda Kuzey Çevre Yoluyla alakalı bir toplantı gerçekleştirildi.

Geniş katılımlı gerçekleştirilen toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile kalabalık bir heyet katıldı.

Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Aydın Doğan ve beraberindeki heyetinde yer aldığı, ayrıca Sayın Valimizin de iştirak ettiği bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

Gürkan: Sıkıntıları masaya yatırdık

Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Bu toplantıda Kuzey Çevre Yoluyla alakalı neler yapacağımızı, çevre yolunun hangi aşamada olduğu, ödenek, kamulaştırma ve üst yapılar ile ilgili sıkıntıları masaya yatırdık. Bu yıl içerisinde özellikle Ankara yolundan Dilek yoluna kadar olan kısmın açılması ile ilgili yoğun bir çalışma yapılacak. İnşallah yılsonu itibariyle bu mesafeyi bitirmeyi amaçlıyoruz. Şu an itibariyle ayrılan ödeneğin yeterli olmayacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Onun için önümüzdeki süreçte Ankara’ya gittiğimizde ödeneğin artırılması noktasında girişimlerde bulunacağız.

Ayrıca Battalgazi Karakaya Barajı arasındaki yolun Karayollarına devrini gerçekleştirdik. O yolun yapılması, yolla birlikte Hanımın Çiftliği viyadüğünün de kuşak yolu marifeti ile Kuzey Kuşak yoluna bağlanması ve oradaki viyadüğün ihalesinin yapılması noktasında hemfikir olduk.

Bu çalışmaların yanında Büyükşehir Belediyesi olarak Hava Alanı yolu güzergâhının ağaçlandırılması, çimlendirilmesi ve aydınlatılması ile ilgili çalışmaları da Karayolları ile birlikte yapacağız.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi olarak İnönü Üniversitesi ile Şehir Merkezi arasındaki çevre yolunun standartlarının yükseltilmesi için karayolu ile birlikte çalışmalar gerçekleştireceğiz. İnönü Üniversitesi ile Merkez arasında bisiklet yolları ile yaya kaldırımlarının yapılması için gerekli çalışmalar yapılarak projelendirilmesi gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarımızı Karayolları ile birlikte en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu çalışmaların tamamlanması için emek harcayan Sayın Valimize, Karayolları yetkililerine ve emeği geçen Büyükşehir Belediyesi personellerine teşekkür ediyor, bu çalışmaların Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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