AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya kayısısı adına önemli bir yatırım olan Lisanslı Depoculuk Projesi'nin inşaatında yaptığı inceleme sonrası yaptığı açıklamada, "Lisanslı depoculuğun temeli atıldı. Malatya'mızın ekonomisine ciddi manada katkısı olacaktır. Üreticilerimizin ve kayısımızın bundan sonra daha rahat pazara erişim ulaşım ve maddi imkansızlıkların ortada kaldırılabileceği bir süreci beraberinde getirecek" dedi.

Milletvekili Çalık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt ve Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile birlikte Malatya 1.Organize Sanayi Bölgesi'nde yapım çalışmaları devam eden lisanslı depoculuk inşaatında incelemelerde bulundu.

2020 kayısı sezonuna yetiştirilmesi hedeflenen lisanslı depoculuk inşaatını inceleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yerelde başlayan kalkınmaların bölgeyi ve ülkeyi kalkındıracağını ifade etti.

Milletvekili Çalık, Malatya için kayısının büyük önem taşıdığını kaydederek, "Yerelde başlayan kalkınmalar bölgemizi ve ülkemizi kalkındıracaktır. Bu hedeflerimizden bir tanesi tarım şehri Malatya. Tarım şehri Malatya olabilmesi için en önemli ürünümüz kayısımız. Bu konuda lisanslı depoculuk, üreticilerimize destek vermek adına attığımız çok önemli bir adım" dedi.

2017 yılında yaptıkları görüşmelerle birlikte dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) lisanslı depoculuk için destek istediklerini kaydeden Çalık, şunları ifade etti: "Sonrasında Malatya'ya geldiğimizde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve Ticaret Borsası Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde o dönemin rakamları ile yaklaşık 18 milyonluk bir projeydi. Şimdi yaklaşık 30 milyon TL civarına çıkmış durumda. O dönemde bakanımızdan almış olduğumuz destek 12 milyon TL. Diğer kısmını da TOBB iştiraki LİDAŞ'tan aldık. O gün alınan 12 milyon TL'lik desteğin bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank desteğini vermeye devam ediyor. Malatya'da yerel bu işin takibini yapan Malatya Ticaret Borsa Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Çalık, proje kapsamında atılan ilk adımların çok önemli olduğunu belirterek, "Biz siyasetçiler işin başlangıç noktasında çok önemli rol oynuyorlar. Projeleri başlatmak için bakanlarımızla görüşüyoruz. Proje için bizim attığımız ilk adımlar çok önemli. Ama sonrasındaki adımlar yerel aktörlerimizin takibi ve ondan sonraki sürecin devamı içinde çok ciddi manada çalışmaları gerekiyor. Bu konuda Ramazan Özcan başkanım lisanslı depoculuk konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarının neticesinde 20 gün önce lisanslı depoculuğun temeli atıldı. Malatya'mızın ekonomisine ciddi manada katkısı olacaktır. Üreticilerimizin ve kayısımızın bundan sonra daha rahat pazara erişim ulaşım ve maddi imkansızlıkların ortada kaldırılabileceği bir süreci beraberinde getirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma ve Yapısal Uyum Daire Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt ise "Sahada ilerleyen projemizin son durumunu görmek için buradayız. Lisanslı depoculuk projesi, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında bakanlığımızın 12 milyon TL'lik desteği ile hayata geçiriliyor. Proje Mart ayına kadar tamamlanmasını bekliyoruz. Sahada Fırat Kalkınma Ajansı'mız bizde merkezde takip ediyoruz. Kaynağı zaten aktardık" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan da 2017 yılı Cazibe merkezleri Destekleme Programı kapsamında dönemin Kalkınma Bakanlığı (Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı) desteklenen kuru kayısı lisanslı depoculuk inşaatına başladıklarını kaydetti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)