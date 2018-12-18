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18 Aralık 2018 Salı 17:30

Maden Mühendisliği Bölümü Maden Türkiye 2018 Fuarı’ndaydı

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 8. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri, Maden Türkiye 2018 Fuarı’na katılarak stant açtı.

Maden Mühendisliği Bölümü Maden Türkiye 2018 Fuarı'ndaydı
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İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Sis, standın katılımcılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Üniversite-sanayi işbirliği konusunda ziyaretçilere bilgi verildiğini ifade eden Sis, bölge madencilerinin taleplerinin dinlendiğini, işbirliğinin geliştirilmesi için yeni tekliflerin değerlendirildiğini vurguladı.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Erdemoğlu TÜYAP tarafından İnönü Üniversitesine ücretsiz stant açma imkânı sağlandığını, bu imkânı değerlendirmek istediklerini, Maden Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yeşim Erbil ve Muhammet Kabakçı’yı stant için görevlendirdikleri bilgisini verdi. Erdemoğlu, Maden 2018 Fuarı’nın üniversite ve sanayiyi bir araya getiren yoğun katılımlı ve önemli bir fuar olduğunu sözlerine ekledi.  

Kaynak: İNÜHABER MERKEZİ

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