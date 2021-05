MAGEF Başkanı Yavuz’dan 19 Mayıs Gençlik Ve Spor Bayramı Mesajı

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ Mesajında şunları söyledi; ’’Kurtuluş Savaşı mücadelemizin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'da, Türk Milleti gösterdiği irade, azim ve kararlılık ile tüm dünyaya örnek olduğunu, milletimizin istiklal ve istikbaline her koşulda ve her durumda malı ve canı ile sahip çıkarak tüm dünyaya ilan etmiştir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı günü ülkemiz için, gençlerimiz için elbette önemli görmek gerekmektedir. Çünkü gençlerimiz ülkemizin ve yarınlarımızın teminatıdır. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların önüne yatan ve hain kalkışmanın başarısız olmasında büyük katkıları bulunan gençlerimiz ülkeye bağımlılıklarını bir kez daha göstermişlerdir.

Malatya Gençlik federasyonu olarak gençlerimizi her alanda ve her platformda görmek istiyoruz. Bizler geleceğimizi; İnsani ve milli değerlere sahip, düşünen, sorgulayan, üreten, karar alma süreçlerine katılan bireyler ve Yenilikçi, düşünce kültürünü benimsemiş, girişimci çağın gereksinimlerini yakalamış, ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edebilen, GÜÇLÜ GENÇLERE bırakmak istiyoruz. Şunu belirtmek istiyorum ki; daha güçlü bir gelecek için öncelik görev ailelere düşmektedir. İyi bir aile iyi bir GENÇLİK, iyi bir gençlik iyi bir GELECEK demektir.

Bu anlamda Malatya Gençlik federasyonu olarak aynı zamanda gençliğin ihtiyaçlarına projeler ile madden ve manen cevap verebilen, cesaretli, girişimci ruha sahip, fedakâr, model örnek olabilen, önde gelen, asimile olmamış, karakteri sağlam, şahsiyetli ve bütün insanlığın iyiliğini isteyen, kültürüne bağlı, güzel AHLAKLI ve ŞUURLU BİR GENÇLİK yetiştirmek tek amacımızdır.

Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere ülkenin bağımsızlığı uğruna canını malını ve her şeyini feda etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyor, Sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın en içten dileklerimle kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.” Dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)