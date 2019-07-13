MAGEF Başkanından 15 Temmuz Mesajı

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ şunları söyledi; ’’15 Temmuz Akşamı hain darbe girişimine karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın çağrısı üzerine Halk sokaklara indi. Vatanı, bayrağı ve geleceği için bedenlerini kalkan yapan, mermilere, bombalara, helikopterlere ve tanklara etten duvar olan yüce milletimiz meydanlarda toplandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’a suikast düzenlemeleri ve millete kurşun sıkan hainler amaçlarına ulaşamadılar. Allah’ın taktiri ve aziz milletimizin dik duruşuyla darbe püskürtüldü. Bu millet bir avuç hain ve çetelere karşı yediden yetmişe birleşerek, 15 Temmuz zafer mücadelesinde aziz milletimiz; adeta ölüme meydan okuyarak, korkusuz cesaretiyle, dirayeti, iman gücü, kararlı ve dimdik duruşuyla birlik ve beraberlik destanı yazarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Milletimiz bu hain darbe girişimini püskürterek tüm dünya mazlum ve mağdurlarına da umut ışığı olmuştur. 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatan uğruna binlerce kişi gazi olurken, 249 şehit vermiştik Camii minarelerinde yükselen sela sesleri ile Filistin, Arakan ve gerçek Müslüman ülkelerin gözyaşlarıyla yapılan dualar, okunan kura-ı kerimler ile milletimizin kararlığıyla 15 Temmuz Demokrasi zaferi diye tarihe yazıldı. Bu aziz milletimiz; göğsünü kurşunlara, tanklara, uçaklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimize minnettardır. Tüm kahramanları unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm dünyaya haykırıyoruz; bu vatanı bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmemiştir, yetmeyecektir. Bu duygularla 15 Temmuz‘da şehit olan ve ülkemiz için bugüne kadar canlarını veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize Allah’tan sağlıklı ömürler diler ve şükranlarımızı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi Zafer bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)