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03 Ekim 2019 Perşembe 14:47

MAGEF Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Piknik Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu "Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Piknik" etkinliği düzenledi.

MAGEF Hayvanat Bahçesi Gezisi ve Piknik Düzenledi
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Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ etkinlik ile ilgili şunları söyledi; ‘’Malatya Gençlik Federasyonu olarak gençlere her alanda destek veriyoruz ve farklı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Malatya Orduzu’da Çeşitli hayvanların bulunduğu Hayvanat Bahçesi Gezisi etkinliğimizi gerçekleştirdik ve Turgut Özal tabiat parkında ise gençler ile birlikte piknik yaptık. Gezide hayvanları korumak için neler yapmamız gerektiği, hayvanların bizim için önemi ve yararlar ile ilgili etkinlikler de bilgi verildi. Arkadaşlarıyla beraber hayvanat bahçesini gezen gençler çok keyif aldıklarını belirtti. Farklı yerlerde gelen hayvanların yaşam alanlarını gözlemleyip, hayvanlar hakkında bilgi edindiler. Gezinin amacı; sosyal iletişim, sorumluluk, kendine güven, grupla hareket edebilme bilincini kazanma, doğa ve çevre güzelliklerini tanımaktı. Gezi esnasında hayvanların türleri, yaşadıkları yerler, beslenmeleri ve fiziksel özellikleri ile ilgili bilgi sahibi oldular. Bunun yanı sıra hayvanat bahçesi tarafından koruma altına alınan, yok olma tehlikesi yaşayan hayvanları görme fırsatı buldular.
Bu gezi sayesinde gençler keyifli bir gün geçirmenin yanında, piknik alanında arkadaşlarıyla birlikte aynı ortamda keyifli vakit geçirmiş oldular dedi.’’ 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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