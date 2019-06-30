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30 Haziran 2019 Pazar 12:57

MAGEF Kayısı Tadında Sohbet Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu tarafında düzenlenen ‘’Kayısı Tadında Sohbetlerimiz’’ programına konuşmacı olarak Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldı.

MAGEF Kayısı Tadında Sohbet Düzenledi
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Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz selamlama konuşmalarında şunları belirtti;

‘’Malatya Gençlik Federasyonu olarak 17 farklı proje ile toplam 101 etkinlik gerçekleştirdik. 17.projemiz olan ‘’Kayısı Tadında Sohbetlerimiz’’ birincisini Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan konuk ediyoruz. Çok anlamı olan bu projemizin amacı Malatya’mızın kayısısını daha iyi tanıtmak ve kayısı tüketimini sağlamaktır. Bu projemiz toplam 44 etkinlik gerçekleştireceğiz. Farklı konuklar ile ‘’Kayısı Tadında Sohbetlerimiz’’ devam edecektir. Bizleri kırmayıp programımıza katılan çok kıymetli Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan beye teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere desteğini esirgemeyen Malatya Birlik Vakfı Şube başkanı değerli üstadımız Sadi Ergül beye de müteşekkiriz ‘’ dedi.

Malatya Birlik Vakfı Şube başkanı Sadi Ergül de selamla konuşmalarında şunları belirtti;

‘’Değerli dostlar, kıymetli Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan bey siz değerli katılımcılar hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Gençlere çok önem gösteriyoruz ve önemsiyoruz. Biz Birlik Vakfı olarak 200 üniversiteli gence burs veriyoruz. Siz değerli kardeşlerimin bilim adamı, tüccarları, sanayicileri ve iş adamları olacağına inancım tamdır. Malatya'nın simgesi olan kayısımız çok önemlidir. Toplum olarak gereken değeri hep birlikte verelim. Bu vesileyle bu programı gerçekleştiren Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz kardeşime teşekkür ederim’’ dedi.

Konuk konuşmacı Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan şunları söyledi;

’Malatya Birlik Vakfı şube başkanım, Malatya Gençlik Federasyonu başkanım ve siz değerli katılımcılar hepinizi sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz bizlere böyle bir sohbetin olacağını söyleyince bizlerde memnuniyetle karşıladık ve huzurunuzdayım. Malatya’mızın insanı çok sıcaktır, çok çabuk kaynaşır, misafir perverdir. Biliyorsunuz Malatya'mız şuan en güzel aylarından birini yaşıyor. Kayısı hasılatımız başladı. Biliyorsunuz kayısı Malatya’mızın en kıymetli Ekonomik değeri, en kıymetli sosyal değeridir. Elimizden geldiği kadar kayısıya sahip çıkmaya çalışıyoruz ve kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aslında en önemli şey başka illerin sahiplenmemesi için gereken özeni gösteriyoruz. Kayısıyı gereken konuma getiremedik. Tabii ki eskiden oluşan sıkıntılarda kaynaklanmaktadır. Ama hep birlikte kayısının gerçek değerine ulaşması için mücadele edeceğiz. Ürettiğimiz ürüne sahip çıkacağız. Avrupa birliği coğrafi tescili almış önemli bir üründen bahsediyoruz. Hep birlikte kayısının tanıtımı ve tüketimi için mücadele etmeliyiz’’ dedi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan Malatya kayısısı ile farklı ülkelerde yetişen kayısının farklılıklarından bahsetti. Keyifli geçen ‘’kayısı Tadında Sohbetlerimiz’’ birincisi katılımcılar tarafında memnuniyetle karşılandı. Katılımcılara Malatya Ticaret Borsası tarafından kayısı ikram edildi.

Programa katılan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan beye Teşekkür belgesi taktim edildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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