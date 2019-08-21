MAGEF Yaz Kuran Kursu Öğrencileri için Gezi Düzenledi

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz açıklamalarda bulundu; “Yusuf Ziya Paşa Camii ile ortaklaşa yapmış olduğumuz kampanya doğrultusunda haziran ayında başlayan kuran kursu eğitimine katılan çocuklara ücretsiz spor eğitimi ve kurs eğitimi sonunda Akçadağ Levent Vadisine gezi düzenleyeceğiz diye söylemiştik. Bugün gezimizi düzenledik ve sürpriz olarak ta çocukları ve ailelerini Sultansuyu Tarım İşletmesi gezdirdik. Başta bu dini eğitimleri veren Yusuf Ziya Paşa Camii imamı Yusuf Aslan hocamıza çocuklarını eğitime gönderen ailelere teşekkür ediyorum ve kurs gören çocukları tebrik ediyorum’’ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)