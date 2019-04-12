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12 Nisan 2019 Cuma 14:45

MAGEF’den İl Emniyet Müdürüne Polis Haftası ziyareti

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ ,(MAGEF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Gençlerle birlikte Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı makamında ziyaret etti.

MAGEF'den İl Emniyet Müdürüne Polis Haftası ziyareti
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Malatya Gençlik Federasyonu (MAGEF) Başkanı Ramazan Yavuz ziyeret ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Vatanımızı ve Milletimizi huzuru için gece gündüz demeden fedakarca çalışan Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum dedi.’’

Malatya İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer URHAL ise Malatya Gençlik Federasyonun ziyaretlerden dolayı memnuyetlerini belirtti. Malatya İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer URHAL Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ’a, Yönetimine ve gençlere teşekkür etti. Karşılıklı yapılan konuşmalar sonunda anı resimleri çekildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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