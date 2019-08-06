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06 Ağustos 2019 Salı 09:01

MAGEF’in 16. Kitap Okuma Etkinliği Arapgir’de Düzenlendi

Malatya Gençlik Federasyonu ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliği Arapgirde düzenledi.

MAGEF'in 16. Kitap Okuma Etkinliği Arapgir'de Düzenlendi
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MAGEF Başkanı Ramazan Yavuz Kitap Okuma etkinliği ile ilgili şunları söyledi: “Malatya Gençlik Federasyonu olarak Malatya’da kitap okuma seferberliği başlattık. ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliği Malatya Arapgir ilçesinde gerçekleştirdik. Kitap okuma etkinliğinde görev alan gençler aynı zamanda Arapgir ilçesinin tarihi yerlerinde gezme fırsatı buldular. Malatya merkez ve tüm ilçelerde kitap okuma etkinliğimiz devam edecektir. Kitap okumada toplam 44 etkinlik düzenlemeyi planlıyoruz. 7’den 77’ye herkesin günde en az 44 dakika kitap okumasını tavsiye ediyoruz. Malatya Gençlik Federasyonu olarak Amaçlarımız toplumumuza kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Malatya Gençlik Federasyonu olarak ‘Gençler Kitap Okumada Buluşuyor’ kapsamında 16. etkinliğini Malatya’mızın Arapgir ilçesinde düzenledik” dedi.

Başkan Cömertoğlu; “Ülkemizde okuryazar oranının yüksek olmasına rağmen kitap okuma oranının düşük olması acı bir gerçektir. Bu anlamda kitap okuma etkinliği düzenleyen MAGEF’e genç nesilleri kitap okumaya teşvik ettiği için teşekkür ediyorum. Bu nedenle ülkemizin büyük bir yarasına parmak basan bu etkinliği kutluyor ev sahipliği yapmaktan kıvanç duyuyoruz. Biz gençlere güveniyoruz, gençlerin enerjisinden memleket yönetiminde de istifade etmek istiyoruz. Bu da ancak gençlerin daha çok okuyarak, kendilerini geliştirmesi ile mümkün olacak. Bu yüzden özellikle gençlerimize bol bol okumalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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