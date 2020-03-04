MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı ‘Bahar Kalkanı' harekatına destek açıklaması yapan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, “Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız” dedi.

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) adına Başkan İhsan Akın’ın yapmış olduğu basın açıklaması;

"Bugün burada platform üyelerimiz olan oda, birlik, dernek ve STK başkanları olarak, toplanmamızın asıl amacı Suriye'nin İdlib kentinde gerçek ev sahibi olan Suriye vatandaşlarının güvenliği için mücadele veren ordumuza yönelik kalleşçe düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından Türk silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtının sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildirir, topraklarımızın güvenliği için ülkemizi asırlardır bölme parçalama zihniyetinde olan düşmanlarımıza karşı başlatılan bugüne kadar yapılan operasyonların ne kadar önemli olduğu ortada olup güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekâtların yanındayız. Bizlerde Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız.

Ordumuzun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve bugüne kadar yaptığı tüm harekâtlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiş olup, son olarak Bahar Kalkanı harekâtıyla da bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden Devletimiz, kahraman ordumuz ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede alınacak kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız. Yüce Allah Ülkemiz üzerinde yapılan tüm oyunlara karşı bizleri korusun, Milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından binlerce Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği, Bahar Kalkanı Harekâtında, tüm yapılan operasyonlarda Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, Vatan toprakları bölünmesin diye bugüne kadar mücadelesini verip şehit olan tüm kolluk kuvvetlerimize yüce Allah’tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabırlar diliyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)