Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Mart 2020 Çarşamba 15:34

MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib bölgesinde başlattığı ‘Bahar Kalkanı' harekatına destek açıklaması yapan Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu Başkanı İhsan Akın, “Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40 bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız” dedi.

MAHTAP'dan ‘Bahar Kalkanı'na destek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformu (MATHAP) adına Başkan İhsan Akın’ın yapmış olduğu basın açıklaması;

"Bugün burada platform üyelerimiz olan oda, birlik, dernek ve STK başkanları olarak, toplanmamızın asıl amacı Suriye'nin İdlib kentinde gerçek ev sahibi olan Suriye vatandaşlarının güvenliği için mücadele veren ordumuza yönelik kalleşçe düzenlenen saldırıda askerlerimizin şehit düşmesi ile sonuçlanan hain saldırının hemen ardından Türk silahlı kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtının sonuna kadar destekçisi olduğumuzu bildirir, topraklarımızın güvenliği için ülkemizi asırlardır bölme parçalama zihniyetinde olan düşmanlarımıza karşı başlatılan bugüne kadar yapılan operasyonların ne kadar önemli olduğu ortada olup güvenli bölge ve mülteciler için yapılan ve yapılacak olan harekâtların yanındayız. Bizlerde Tarım ve Hayvancılık Platformu olarak yaklaşık 40bin üyemiz ile Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için her an gönüllü asker olarak savaşmaya hazırız.

Ordumuzun Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve bugüne kadar yaptığı tüm harekâtlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiş olup, son olarak Bahar Kalkanı harekâtıyla da bu bedeli en ağır şekilde ödemeye başlamışlardır. Katil rejim ve destekçilerine karşı kararlılıkla mücadele eden Devletimiz, kahraman ordumuz ve tüm unsurlarının yaptıkları bu önemli mücadelede alınacak kararların, atılacak her adımın kararlılıkla, arkasındayız. Yüce Allah Ülkemiz üzerinde yapılan tüm oyunlara karşı bizleri korusun, Milletimizin birliğini ve dirliğini bozmasın, Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin.

Son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından binlerce Rejim askerinin etkisiz hale getirildiği, Bahar Kalkanı Harekâtında, tüm yapılan operasyonlarda Milletimize ve hudutlarımıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı, Vatan toprakları bölünmesin diye bugüne kadar mücadelesini verip şehit olan tüm kolluk kuvvetlerimize yüce Allah’tan rahmet, Gazilerimize acil şifalar ve ailelerine sabırlar diliyorum."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
Kahraman Mehmetçiğe Mektup Kahraman Mehmetçiğe Mektup
Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil ve Adaletli Olmaktır” Başkan Gürkan, “Yönetim Anlayışımız Adil...
Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi Şehitlerimiz Adına Resim Sergisi Düzenlendi
Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan ve Göztepe Mahallelerini Ziyaret Etti Vali Baruş, Fırat, Çöşnük, Yıldıztepe, Tandoğan...
Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı” imza törenine katıldı Başkan Gürkan “Japonya Yerel Projelere Hibe Programı”...
“Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının İlki Gerçekleştirildi “Engelsiz Malatya’ya Doğru” Toplantılarının...
14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek Temizleniyor 14 Bin 959 Metre Kanalizasyon Şebeke Hattı Görüntülenerek...
Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi Deprem Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi
Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik Büyükşehir’den Doğanyollu Çocuklara Etkinlik
Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı Vali Baruş Hıdırellez Etkinliğine Katıldı
Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi Başkan Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu Başkan Gürkan Sivas Caddesinde incelemelerde bulundu
Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde İncelemelerde Bulundu Vali Baruş, Pütürge İlçesine Bağlı Mahallelerde...
Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun" Başkan Dağ’dan “Milletimizin Başı Sağolsun"
Yukarı Çık
banner687

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok"
Vali Aydın Baruş Başkanlığı'nda, kurum amirlerinin katılımıyla uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon...

Haberi Oku