Malatya 13. Tarım Fuarında “En İyi Buzağı” Yarışması Düzenlendi

Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş, Malatya 13. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarı kapsamında düzenlenen “En İyi Buzağı” yarışması programına katıldı.

Mişmiş Park Fuar Alanı'nda, Malatya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, Malatya Belediyesi Kültür A.Ş’nin katkılarıyla düzenlediği “En İyi Buzağı” yarışma programa Vali Aydın Baruş eşi Nagihan Baruş, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergün Günaydın ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan yarışmada dereceye giren buzağıların sahiplerine Vali Aydın Baruş ve eşi Nagihan Baruş tarafından ödülleri verildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)