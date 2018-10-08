Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 13:41

Malatya Barosunda Han, yeniden seçildi

Malatya Barosu Başkanlığında, yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Av. Enver Han seçildi.

Malatya Barosunda Han, yeniden seçildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Barosu’nun seçimli genel kurulu üyelerin katılımı ile yapıldı. Malatya Barosu Sosyal Tesislerinde yapılan genel kurulda 3 aday başkanlık için yarıştı.

Seçimlerde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Av. Enver Han oy kullanan 451 üyenin 269’unun oyu ile yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Seçimde aday olan Av. Soner Demirci 162, Selahattin Sarıoğlu ise 20 oy aldı.

Çarşaf liste usulü ile oy kullanılan genel kurulda 10 kişilik Yönetim Kurulu’na Av. Enver Han’ın listesinden 7 avukat, Soner Demirci’nin listesinden ise 3 isim girdi.

Yönetim Kurulu’na ise Enver Han’ın listesinden Onur Demez, Emine Erol, Gökhan Ulu, Hasan Düzova, Fatih Gök, Hüseyin Cem Güney, Memba Kuşçu Oto. Soner Demirci’nin listesinden ise Şeyda Öztürk Aslan, Sebahattin Şahin ve Eray Karataş seçildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku