Malatya Barosunda Han, yeniden seçildi

Malatya Barosu Başkanlığında, yapılan genel kurulda başkanlığa yeniden Av. Enver Han seçildi.

Malatya Barosu’nun seçimli genel kurulu üyelerin katılımı ile yapıldı. Malatya Barosu Sosyal Tesislerinde yapılan genel kurulda 3 aday başkanlık için yarıştı.

Seçimlerde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten Av. Enver Han oy kullanan 451 üyenin 269’unun oyu ile yeniden Baro Başkanlığına seçildi. Seçimde aday olan Av. Soner Demirci 162, Selahattin Sarıoğlu ise 20 oy aldı.

Çarşaf liste usulü ile oy kullanılan genel kurulda 10 kişilik Yönetim Kurulu’na Av. Enver Han’ın listesinden 7 avukat, Soner Demirci’nin listesinden ise 3 isim girdi.

Yönetim Kurulu’na ise Enver Han’ın listesinden Onur Demez, Emine Erol, Gökhan Ulu, Hasan Düzova, Fatih Gök, Hüseyin Cem Güney, Memba Kuşçu Oto. Soner Demirci’nin listesinden ise Şeyda Öztürk Aslan, Sebahattin Şahin ve Eray Karataş seçildi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)