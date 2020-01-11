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11 Ocak 2020 Cumartesi 17:49

Malatya Basınını Kimse Küçük Düşüremez

Malatya’da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda kendisine konuşma hakkı verilmeyen Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ ve Yönetimi , Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Fatih Avcı ve Yönetimi ile birlikte bir çok gazeteci düzenlenen programa tepki göstererek salonu terk etti.

Malatya Basınını Kimse Küçük Düşüremez
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Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri tarafından '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı'nda ulusal ve yerelde görev yapan kentteki gazetecilerin katılımıyla ortak bir program düzenledi.

Programda; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar birer konuşma yaptı.

Anadolu Basın Birliği Başkanı Zeki Dağ , Böyle Basını Böl Parçala Yönet mantığıyla Malatya medyasını ayrıştırmaya kimsenin hakkı yok. Bizim buradaki tepkimiz Ne Başkan Selahattin Gürkan’adır nede diğer belediye Başkanlarımıza. Bizim tepkimiz salonda bu programdan kim sorumluysa oturma düzenini , protokol düzenini ve kimin konuşacağına karar verilmesini organize eden iş bilmezleredir. Bu sadece bize yapılan bir haksızlık değildir. Tüm medya mensubu arkadaşlarımıza yapılan haksızlıktır. Biz başkanların konuşması da önemli değildir. Konuşması asıl gereken kişiler sigortası olmayan doğru dürüst maaş alamayan gece gündüz evinden ailesinden uzak olan sömürülen gerçek emekçi basın çalışanlarıdır. Yoksa sadece senede bir gün burada bir arada olup güzel sözler duymanın bir anlamı ve manası da yoktur.

Başkan Zeki Dağ bugün burada bu haksızlığa kim ve kimler sebep olmuşsa hesabını vermelidir. Görevden alınmalıdırlar. Bugün burada bize tapılan haksızlık. Selahattin Gürkan Başkana , Mehmet Çınar ve Osman Güder Başkan’da yapılmış bir haksızlıktır. Bu Başkanlarımızın emeğini ve gayretlerini kimsenin sabote etmeye hakkı yoktur. Malatya medyasıyla Başkanlarımızı karşı karşıya getirmeye kimsenin gücüde yetmeyecektir. Bizlerin hiçbir başkanımızla sorunu yoktur . Ayrıca bizleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bizleri misafir ettikleri için şahsım ve yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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