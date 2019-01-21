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21 Ocak 2019 Pazartesi 19:52

Malatya-Baskil ArasÄ± Feribot Sefer ve Saatlerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±ldÄ±

Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Karakaya Baraj GÃ¶lÃ¼ Ã¼zerinde yapÄ±lan feribot seferleri ile saatlerinde deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

Malatya-Baskil ArasÄ± Feribot Sefer ve Saatlerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±ldÄ±
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Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ±nda yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.

   

Battalgazi-Baskil arasÄ±nda hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ±nda, Karakaya Baraj GÃ¶lÃ¼â€™nde ilk sefer Malatya tarafÄ±ndan 07.30, Baskil tarafÄ±ndan 08.15â€™de; son seferler ise Malatya tarafÄ±ndan 16.30, Baskil tarafÄ±ndan 17.15â€™de yapÄ±lacak.

   

Feribot Sefer Uygulama Saatleri

SEFER                       BATTALGAZÄ° KALKIÅž                                        BASKÄ°L KALKIÅž

1                                             07.30                                                                         08.15

2                                             08.15                                                                         09.30

3                                             09.30                                                                         11.30

4                                             11.30                                                                         13.30

5                                             13.30                                                                         15.30

6                                             15.30                                                                         16.30

7                                             16.30                                                                         17.15

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, sefer saatleri haricinde ihtiyaÃ§ gÃ¶rÃ¼lmesi halinde ek seferlerin dÃ¼zenlenebileceÄŸi, ayrÄ±ca hiÃ§bir araÃ§ grubunun feribotla taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda birbirine Ã¶nceliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AyrÄ±ca Pazar gÃ¼nleri 14.30 her iki gemide Baskil iskelesinde bekleyecek, yoÄŸunluk olmasÄ± durumunda ek seferle ihtiyaca cevap verecek. VatandaÅŸlar feribot sefer saatlerini http://www.malatya.bel.tr/duyurular adresi Ã¼zerinden takip edebilecekler. Feribot seferleri ile ilgili istek ve ÅŸikÃ¢yetlerini ise, mesai saatleri iÃ§erisinde Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Toplu UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n  (0422) 377 13 43 numaralÄ± telefonuna, ayrÄ±ca 444 51 44 Ã‡aÄŸrÄ± Merkezine ise 7/24 bildirebilecekler.



MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)
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