Malatya-Baskil ArasÄ± Feribot Sefer ve Saatlerinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±ldÄ±

Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ±nda yeni dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.

Battalgazi-Baskil arasÄ±nda hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik sonrasÄ±nda, Karakaya Baraj GÃ¶lÃ¼â€™nde ilk sefer Malatya tarafÄ±ndan 07.30, Baskil tarafÄ±ndan 08.15â€™de; son seferler ise Malatya tarafÄ±ndan 16.30, Baskil tarafÄ±ndan 17.15â€™de yapÄ±lacak.

Feribot Sefer Uygulama Saatleri

SEFER BATTALGAZÄ° KALKIÅž BASKÄ°L KALKIÅž

1 07.30 08.15

2 08.15 09.30

3 09.30 11.30

4 11.30 13.30

5 13.30 15.30

6 15.30 16.30

7 16.30 17.15

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan, sefer saatleri haricinde ihtiyaÃ§ gÃ¶rÃ¼lmesi halinde ek seferlerin dÃ¼zenlenebileceÄŸi, ayrÄ±ca hiÃ§bir araÃ§ grubunun feribotla taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda birbirine Ã¶nceliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AyrÄ±ca Pazar gÃ¼nleri 14.30 her iki gemide Baskil iskelesinde bekleyecek, yoÄŸunluk olmasÄ± durumunda ek seferle ihtiyaca cevap verecek. VatandaÅŸlar feribot sefer saatlerini http://www.malatya.bel.tr/duyurular adresi Ã¼zerinden takip edebilecekler. Feribot seferleri ile ilgili istek ve ÅŸikÃ¢yetlerini ise, mesai saatleri iÃ§erisinde Malatya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Toplu UlaÅŸÄ±m Hizmetleri Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n (0422) 377 13 43 numaralÄ± telefonuna, ayrÄ±ca 444 51 44 Ã‡aÄŸrÄ± Merkezine ise 7/24 bildirebilecekler.

MGH - Haber Merkezi (BasÄ±n BÃ¼lteni)