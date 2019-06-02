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02 Haziran 2019 Pazar 13:36

Malatya BB Başkanı Gürkan, Ramazan Bayramı Mesajı yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Malatya BB Başkanı Gürkan, Ramazan Bayramı Mesajı yayınladı
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Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun

Başkan Gürkan, “Ramazan Bayramı’nı milli ve manevi değerlerimizin öngördüğü hoşgörü ve birliktelik anlayışı kapsamında kutlamalıyız” dedi.

Başkan Gürkan, “11 ayın sultanı Ramazan ayına veda ederken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. İdrak edeceğimiz Ramazan Bayramı inancımızda müstesna bir yere sahiptir. Milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin en güzel şekilde sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun perçinlendiği müstesna günlerden biri olan bayramlar, sıla-i rahim açısından da özel günlerdir. 

Ramazan Bayramının milletimiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.”



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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