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13 Haziran 2019 Perşembe 11:47

Malatya Belediyeler Birliği Toplandı

Malatya Belediyeler Birliği toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, en yaşlı meclis üyesi Hasan Demez Başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya Belediyeler Birliği Toplandı
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Toplantıda Belediyeler Birliği üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Malatya Belediyeler Birliği Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan seçilirken;

Meclis I. Başkan Vekilliğine Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Meclis II. Başkan Vekilliğine de Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Hasan Demez seçildiler.

Meclis Kâtiplikleri asil üyeliklerine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Bayram, Pütürge Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Çeker seçildi.

Meclis Kâtiplikleri yedek üyeliklerine ise Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Demez, Doğanşehir Belediyesi Meclis Üyesi Rüstem Çatı, Yazıhan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Gültekin seçildi.

Birlik Encümen Üyeliklerine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk.

Meclis Plan Bütçe Komisyonuna; Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz seçildi.

Geçen toplantıya ait karar özetinin de okunup kabul edildiği toplantıda 2018 yılı faaliyet raporu ile 2018 yılı kesin hesabı da oylanarak kabul edildi.

KAYHİB MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Malatya Belediyeler Birliği Toplantısının ardından Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Meclis Toplantısı da en yaşlı üye Hasan Hüseyin Doşar Başkanlığında yapıldı.

KAYHİB toplantısında Birlik Başkanı ve üyelikleri için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda;

Birlik Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

1. Başkan Vekilliğine Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat ÖZTÜRK,

2. Başkan Vekilliğine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap ERDEM,

Meclis Kâtipleri Asil Üyeliklerine;

Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim AYDOĞAN, Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Mikail İKİS

Yedek Üyeliklere Kale Belediyesi Meclis Üyesi Bünyamin ÖZDEMİR, Baskil Belediyesi Meclis Üyesi Erdal AKBUDAK seçildi.

KAYHİB 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı kesin hesabı ile geçen toplantıya ait karar özeti oy birliği ile kabul edildikten sonra Encümen üyeleri ile komisyon üyeliklerinin de seçimi yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda;

Encümen Üyeliklerine;

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap ERDEM

Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Yusuf AKSAÇ

Yazıhan Belediyesi Meclis Üyesi Kadir YOLDAŞ

Arguvan Belediyesi Meclis Üyesi Hasan YILMAZ

Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet NAKİR

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine;

Baskil Belediye Başkanı İhsan AKMURAT

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat ÖZTÜRK

Kale Belediye Başkanı Murat KOCA

Hekimhan Belediye Başkanı Turan KARADAĞ

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet KIZILDAŞ



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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