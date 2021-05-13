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13 Mayıs 2021 Perşembe 11:50

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri 7/24 Görev Başında

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirler doğrultusunda sorumluluk alanlarında temizlik çalışmaları yapılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ekipleri 7/24 Görev Başında
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı süresince çalışmalarını sürdürecek. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, Ramazan Bayramı süresince yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Aşıcı, “Ramazan Bayramı temizlik çalışmalarını bir hafta öncesinden ekiplerimizle başladık. Vatandaşlarımızın yaptıkları alışverişlerden sonra ve temizliklerinden sonra bizlerde ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarımızı bizlerle birlikte takip eden Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan’a da teşekkür ederiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleriyle birlikte 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ramazan ayını tuttuğumuz oruçlarla birlikte neticelendirdik. İçerisinde Kadir Gecesini de barındıran Ramazan ayı içerisinde hemşerilerimiz yaptıkları hayırların kabul olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan ayını milletçe buruk olarak kutlayacak olsak bile netice itibariyle Ramazan ayının sonunda bayrama eriştiğimiz için Cenabı Allah’a sonsuz şükür ediyoruz. Ramazan ve Bayramın yüzü suyu hürmetine içerisinde bulunduğumuz durumun en büyük etkeni olan korona virüsün milletimizin ve insanlığın yakasından düşmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum ki; Devletimiz ve Belediyemiz hep ayaktadır. 7/24 esasına göre çalışan belediyemiz ve personellerimiz gerek altyapı, su ve kanalizasyonla ilgili olsun, gerek yol ve asfaltla ilgili olsun, gerek çevre temizliği ile ilgili olsun, gerek haşere ve ilaçlama noktasında olsun ve gerekse de diğer alanlarda olsun 7 gün 24 saat çalışan bir belediye var. Arkadaşlarımız tarafından caddelere ve sokaklara bırakılan çöplerin, poşetlerin ve atıkların alınması noktasında yoğun bir çalışma içerisine girilecek.

Ben hemşerilerimizin müsterih olmasını istiyorum. Özellikle 185 MASKİ çağrı merkezimiz 7/24 esasına göre çalışıyor. Altyapı ile ilgili bütün iş ve işlemler 24 saat 185 çağrı merkezimize başvurdukları takdirde eksik ve aksaklıkların giderilmesi noktasında ilgili nöbetçi ekiplerimiz sürekli teyakkuz halinde olacaklar. Yine 444 51 44 çağrı merkezimiz de 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Belediyemizle ilgili şikâyet veya içerisinde bulundukları durumlarla ilgili ihtiyaç söz konusu olduğu takdirde çağrı merkezimizi arayarak özellikle vatandaşlarımızın isteklerinin giderilmesi ve çözülmesi noktasında belediyemizin bütün birimleri teyakkuz halinde olacaktır.

Göreve çıkan ve görevde olan arkadaşlarımızın hepsine başarılar diliyorum. Türkiye’nin en temiz şehirlerinden biri olan ve Dar-ül Rifat insanının, Malatya insanının layık olduğu temizliği, tertibi ve intizamı da arkadaşlarımız gece gündüz 24 saat çalışarak özverileriyle ve fedakârlıklarıyla büyük gayretler gösteriyorlar. Ben çalışma arkadaşlarımın ve bütün hemşerilerimin Ramazan Bayramlarını kutluyor ve tebrik ediyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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