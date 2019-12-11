Güncel-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Aralık 2019 Çarşamba 11:58

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde BU+ Açık Ders Etkinlikleri kapsamında 4’ncü program gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Açık Ders etkinlikleri kapsamında son olarak 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00’de Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan tarafından, “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar” konulu konferans verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, Türkiye’nin bugünkü tarımı ile ilgili bilgiler vererek, halihazırda Türk tarımının önünde bulunan fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Gökhan Özertan, verdiği konferans sırasında; “Türkiye Tarımı Güncel Durum, Politikalar, Fırsatlar, Çözüm Önerileri”, “Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Teknoloji Kullanımı: Küresel Gelişmeler, Türkiye’deki Durum”, “İklim Değişikliğinin Türkiye Tarımına Etkisi” ve “Tarımda Kooperatifleşme” gibi konu başlıkları altında dinleyicilere sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde BU+ Açık Ders Etkinlikleri, düzenlenen “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar” konulu konferans ile sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a Ziyaret Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan Avşar’a...
Vali Baruş, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor Vali Baruş, Okul Ziyaretlerine Devam Ediyor
Arslan, Malatya’da hakikat ve gerçeklik kavramlarını anlattı Arslan, Malatya’da hakikat ve gerçeklik kavramlarını...
Uluslararası Aşçılar Şampiyonasından Madalya İle Döndüler Uluslararası Aşçılar Şampiyonasından Madalya...
Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve yaşadığımız toprakları sevmeliyiz” Rektör Karabulut, “Ülkemizi, memleketimizi ve...
Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri Toplantısı...
Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’ Avşar, ‘‘Doğu Türkistan Türklüğün Kerbelası’dır’’
Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı Başkan Dağ’dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları...
Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri Büyükşehir’den Darende’de Eğitim Semineri
Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla Mesaj Başkan Avşar'dan Mevlana Haftası Dolaysıyla...
Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları Gibiyiz" Başkan Güder, "Hepimiz Bir Vücudun Azaları...
Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur Polat’ı unutmadı Ahmet Çakır Siyasete girince eski ortağı H.Uğur...
Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında Ağırladı Vali Baruş, Madalya Kazanan Öğrencileri Makamında...
Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Başladı Malatya Kent Konseyi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri...
Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına Devam Ediyor Büyükşehir Belediyesi Kışlak Mücadelesi Çalışmalarına...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Malatyaspor Taraftarlar Derneğinden Başkan...
Malatyaspor taraftarlar Dernek Başkanı Ender Kaya ve yönetimi MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar’ı...

Haberi Oku