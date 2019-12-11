Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde BU+ Açık Ders Etkinlikleri kapsamında 4’ncü program gerçekleştirildi.

Açık Ders etkinlikleri kapsamında son olarak 10 Aralık 2019 Salı günü saat 14.00’de Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan tarafından, “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar” konulu konferans verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özertan, Türkiye’nin bugünkü tarımı ile ilgili bilgiler vererek, halihazırda Türk tarımının önünde bulunan fırsatların iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Gökhan Özertan, verdiği konferans sırasında; “Türkiye Tarımı Güncel Durum, Politikalar, Fırsatlar, Çözüm Önerileri”, “Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar Ve Teknoloji Kullanımı: Küresel Gelişmeler, Türkiye’deki Durum”, “İklim Değişikliğinin Türkiye Tarımına Etkisi” ve “Tarımda Kooperatifleşme” gibi konu başlıkları altında dinleyicilere sinevizyon eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde BU+ Açık Ders Etkinlikleri, düzenlenen “Tarımda Yenilikçi Uygulamalar” konulu konferans ile sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)