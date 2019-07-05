Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Esenlik Haberlerine Tepki

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Esenlik şirketi tarafından yapılan açıklama ile basında çıkan "100'e yakın personelin işten atıldığı, hergün 10'a yakın personelin iş akdinin fesih edildiği" şeklindeki haberlerin asılsız olduğu maksadın Malatya Belediyesi ve Esenlik şirketinin itibarını zedelemeye yönelik iyi niyetten uzak haberler yapıldığı bildirildi.

"Son günlerde özellikle internet üzerinden yayın yapan bazı basın yayın organlarında Belediyemiz ve Belediyemiz İştiraki Şirketlerinin itibarını zedelemeye yönelik iyi niyetten uzak ve gerçeklerle bağdaşmayan birtakım haberler yapılmaktadır.

Basının ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir:

“Son günlerde gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerekse Belediyemiz İştiraki şirketlerimiz ile ilgili yalan yanlış bir takım haberler yapıldığı görülmektedir. Son olarak yapılan bir haberde ‘Esenlik Şirketimiz bünyesinde personel kıyımına başlandığı, 100’e yakın personelin işten atıldığı, özellikle son 10 gündür hemen her gün 10’a yakın personelin iş akdinin fesih edildiği’ şeklinde gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi olmayan bilgilere yer verilmektedir.

Toplamda 870 personel istihdam edilen Esenlik şirketimizde son bir ay içerisinde toplam 9 personelimiz kendi istekleri ile işten ayrılmak istedikleri talebiyle başvurmuşlardır. Bu kişilerin kendi başvurularına istinaden yapılan gerekli incelemeler sonucunda ilgililerin herhangi bir hak kaybına uğramamaları açısından hukuki süreç başlatılmış, arabuluculuk hizmeti ile karşılıklı anlaşılarak işten ayrılmalarına şirketimiz tarafından onay verilmiştir.

Aslı olmayan bu tür haberler "Malatya’nın Öz Malı" Esenlik Şirketimize zarar vermekte, Personellerimiz arasında huzursuzluğa neden olmaktadır. Halkımızın desteği ve güveniyle inşa edilmiş olan Esenlik markamızı yaralamaya yönelik yapılan bu tarz asılsız haberler ile Esenlik ismi hakkında olumsuz gündem oluşturma çabaları, herhangi bir sonuca ulaşmayacaktır.

Kamu malının kutsal birer emanet olduğu gerçeğini şiar edinerek Esenlik Şirketimizin ve Malatya’mızın geleceği için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi tüm halkımızın bilmesini isteriz.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)