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20 Eylül 2019 Cuma 15:39

Malatya Büyükşehir Entegre Yönetim Sisteminde

Türkiye’de kamu kurumları arasında ilk kez Malatya Büyükşehir Belediyesi, TSE Entegre Yönetim Sistemine başarıyla geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Muhakkak sorgulayıcı bir mantığımızın olması lazım. Görmek ve bakmak arasındaki farkı farketmemiz lazım. Kalite politikasının temel amacı budur” dedi.

Malatya Büyükşehir Entegre Yönetim Sisteminde
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde 4 gün devam eden Kalite Yönetim Sistemleri Denetimi, değerlendirme ve kapanış toplantısıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz ile TSE yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi yönetici ve ilgili personelleri katıldı.

Malatya Büyükşehir, bir adım önde

Toplantıda konuşan TSE İl Müdürü Eraslan Yılmaz, “Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere ilgilerinden ve yardımlarından dolayı tüm Büyükşehir görevlilerine teşekkür ediyorum. Kalite Yönetim Sistemleri Standartları 1989’dan beri devam eden bir süreçten geliyor. Buradaki temel amaç, kurumların etkin ve verimli çalışmasının önünü açmaktır. Onun için herkes bu standartlara gönüllü olarak dâhil olmak durumunda” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal gelişim politikaları kapsamında tüm kamu kurumlarında entegre yönetim sisteminin bilfiil uygulamaya konulacağını aktaran Yılmaz, “Şu an pilot proje olarak PTT seçildi. Tabi bu açıdan Malatya Büyükşehir Belediyesi belirli bir yol kat etmiş olacak. Diğer kamu kurumlarından bir adım önde olacaksınız. Dolayısıyla şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuşmasında sorgulayıcı olmanın önemine değinerek, “Sorgulama mantığı muhakkak olacak. Sağlaması olmayan, dönüşü olmayan bir hadisenin doğru olduğuna kimsenin kanaat getirmemesi lazım. Muhakkak sorgulayıcı bir mantığımızın olması lazım. Bir şeyi neden, niçin yaptığımızı sorgulayacağız. En büyük eksikliğimiz budur. Görmek ve bakmak arasındaki farkı fark etmemiz lazım. Kalite politikasının temel amacı budur. Vatandaş memnuniyetini dikkate alacağız ve maliyet analizi, fayda analizini muhakkak yapmamız lazım. Sadece ISO 9001 Kalite Belgesi bayrağının dalgalanması veyahutta duvarda o belgenin asılı olması için almadığımızı özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkan Gürkan: Sürdürülebilirlik önemli

TSE Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin faydalı olacağına inandığını belirten Başkan Gürkan, şöyle konuştu:

“Bu belge vesilesiyle en azından kendimizi yenileme anlamında bir hareket oluşacağı kanaatindeyim. Bu hareketin topluma yansımasında vatandaş memnuniyetinin de nitelik olarak artarak devam edeceği kanaatindeyim. Kalite belgelerinin Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne, çalışanlarına ve belediyemizden hizmet almak durumunda olan tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu belgeleri almak önemli ama daha önemlisi belgelerin geçerliliğinin ve diğer hizmetlerin sürdürülebilir olması noktasında devamının getirilmesidir.”

Entegre Yönetim Sisteminde 4 belge birarada

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce alınan dört TSE Kalite belgesinin Türkiye’de ilk kez başlatılan uygulamayla birlikte denetiminin yapıldığı ve başarıyla geçildiği kaydedildi. Söz konusu belgelerin TSE En ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TSE ISO İEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TSE ISO 10002 Müşteri (Vatandaş) Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve TSE OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgeleri olduğu belirtildi. Söz konusu belgeler yeni uygulama olan TSE Entegre Yönetim Sistemi ile birlikte denetlenerek, Büyükşehir uygulamaları incelendi. 4 gün süren incelemeler sonucunda başarılı olunduğu açıklandı. Denetlemelerin yıllık olarak yapılmaya devam edileceği kaydedildi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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