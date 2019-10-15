Malatya Büyükşehir Meclisinden Barış Pınarı Harekâtına Destek

Büyükşehir Meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten, Başkanlık etti.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00’da başlayan Meclis toplantısında mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Pilten: Rabbim, Kahraman Mehmetçiğimizi muvaffak eylesin

Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Selim Pilten; “Terör örgütlerine karşı Başkomutanımızın emri ile başlatılan Barış Pınarı Harekâtına katılan Kahraman Mehmetçiğimizi rabbim muvaffak eylesin. Yar ve yardımcıları olsun. Bizlerin deyimiyle tırnakları taşa değmeden inşallah memleketlerine dönmeyi nasip etsin” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde gündemin birinci maddesi olarak Barış Pınarı Harekâtına destek olmak adına hazırlanan ortak bildiri metni okunarak harekete destek verildi.

Büyükşehir Belediye Meclisinde ortak bildiri metninde şu ifadelere yer verildi: “Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır.

Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alacak olan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir.

Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat’ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

Ülkemizin bu harekât ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye’nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Harekâtın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz”

Barış Pınarı Harekâtı için hazırlanan ortak metnin okunmasının ardından İstiklal Marşı okunarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclis Toplantısında, ağırlıklı olarak imar konuları ele alındı. Gündem maddeleri arasında bulunan imar maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Vakıf, Dernek ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Büyükşehir Belediyesi yanında düzenlenen kermes, fuar ve festivallerin Belediyemiz Encümeni tarafından 2019 yılı içerisinde yapılacak olan kermes, festival ve fuarlar hariç olmak üzere bundan sonra Belediyemiz hizmet binası yanındaki alanda bu tür etkinliklere izin verilmeyecektir. Bu tür etkinliklerin Mişmiş Park Fuar alanında yapılması konusunda oy birliğiyle karar verildi.

Kasım ayı meclisi 13 Kasım 2019 – Çarşamba Günü

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı toplantısının 13 Kasım 2019 – Çarşamba günü saat 14.00’de yapılması kararlaştırıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)